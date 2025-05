Moto e auto schianto mostruoso | il dramma sull’asfalto

Motociclista ha perso la vita venerdì 2 maggio, intorno alle 20:30, in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo via Claudia, principale arteria di Concordia Sagittaria. La vittima, a bordo del suo scooter, è deceduta sul colpo a seguito di un violento impatto con un’autovettura.Secondo le prime ricostruzioni, il centauro avrebbe effettuato un sorpasso a un veicolo che procedeva nella stessa direzione. Nel corso della manovra, un secondo mezzo si sarebbe improvvisamente affiancato, travolgendo in pieno lo scooterista. L’urto è stato così violento da sbalzare l’uomo a diversi metri di distanza, causandone immediatamente la morte.Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Nonostante i disperati tentativi di rianimazione, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. 🔗 © Thesocialpost.it - Moto e auto, schianto mostruoso: il dramma sull’asfalto Unciclista ha perso la vita venerdì 2 maggio, intorno alle 20:30, in untico incidente stradale avvenuto lungo via Claudia, principale arteria di Concordia Sagittaria. La vittima, a bordo del suo scooter, è deceduta sul colpo a seguito di un violento impatto con un’vettura.Secondo le prime ricostruzioni, il centauro avrebbe effettuato un sorpasso a un veicolo che procedeva nella stessa direzione. Nel corso della manovra, un secondo mezzo si sarebbe improvvisamente affiancato, travolgendo in pieno lo scooterista. L’urto è stato così violento da sbalzare l’uomo a diversi metri di distanza, causandone immediatamente la morte.Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Nonostante i disperati tentativi di rianimazione, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. 🔗 Thesocialpost.it

