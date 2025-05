Moto contro trattore sabato l' ultimo saluto ad Andrea Buosi | Ti saremo sempre vicini

sempre con cui Andrea Buosi aveva condiviso un tratto di vita interrottosi troppo presto martedì scorso, 29 aprile. Domani mattina, sabato 3 maggio, l'intera comunità di Gorgo al Monticano si riunirà per i funerali del 27enne morto in un. 🔗 Trevisotoday.it - Moto contro trattore, sabato l'ultimo saluto ad Andrea Buosi: «Ti saremo sempre vicini» Ci saranno tutti: dall'amata fidanzata fino agli amici dicon cuiaveva condiviso un tratto di vita interrottosi troppo presto martedì scorso, 29 aprile. Domani mattina,3 maggio, l'intera comunità di Gorgo al Monticano si riunirà per i funerali del 27enne morto in un. 🔗 Trevisotoday.it

Moto contro un trattore, due feriti lungo la Giardini a Serramazzoni - Questa mattina intorno alle ore 11.30 si è verificato un incidente lungo via Giardini sud, a Serramazzoni, in località Fondaccia. Una strada che ora è diventata molto trafficata, in quanto deviazione "obbligata" per evitare la chiusura del viadotto sulla Nuova Estense. All'altezza del civico... 🔗modenatoday.it

Auto contro moto sulla Pavese, gravissimo un 24enne trasportato a Parma - Un motociclista di 24 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la via Emilia Pavese appena fuori Castelsangiovanni, verso Pavia. Il ragazzo, di Borgonovo, era alla guida della sua due ruote e viaggiava sulla Statale quando, verosimilmente a causa di una mancata precedenza, è stato... 🔗parmatoday.it

Ragazza di 18 anni si schianta in moto contro un’auto nella Bergamasca: è grave - Questo pomeriggio una ragazza di 18 anni è stata portata in gravi condizioni all'ospedale dopo essersi schiantata con la sua moto contro un'automobile a Treviolo, in provincia di Bergamo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Moto contro un trattore, centauro muore a 28 anni: è la terza vittima in 5 giorni dopo Marco Canonico e Giacomo Bologna - Un 28enne a bordo della sua moto è morto oggi pomeriggio, 29 aprile, alle 16.30 schiantandosi contro un trattore. L’incidente ... 🔗msn.com

Si schianta contro un trattore in via Roma: muore motociclista 27enne - GORGO Ancora sangue sulle strade trevigiane: incidente mortale a Gorgo, in via Roma. È successo oggi (29 aprile) intorno alle 16.30, in località Navolè. La ... 🔗ilgazzettino.it

Muore nello schianto contro il trattore mentre provava la moto di un cliente appena riparata: aveva 27 anni - GORGO AL MONTICANO - Un giro di prova con la moto appena riparata di un cliente, poi la tragedia a pochi passi da casa: un tentativo di sorpasso e il trattore che svolta a sinistra, ... 🔗ilmattino.it