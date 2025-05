Moto contro auto morto un centauro L' incidente dopo un sorpasso

sorpasso sarebbe all'origine dell'impatto in cui ha perso una vita un Motociclista a Concordia Sagittaria. Il gravissimo incidente stradale si è verificato.

Si schianta con la moto contro un’auto, morto il 32enne Raffaele Masala: la Procura dispone l’autopsia - Si chiamava Raffaele Masala il giovane centauro di 32 anni, originario di Nule (Sassari), morto in un incidente stradale avvenuto giovedì a Olbia. Oggi, venerdì 28 febbraio, la Procura ha aperto un’inchiesta per tentare di ricostruire con esattezza la dinamica e stabilire le responsabilità del sinistro.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Moto contro auto, morto 30 enne - Tarantini Time QuotidianoUn centauro di 30 anni è morto nella serata di sabato 15 marzo, durante un violento scontro contro un’auto avvenuto in Via Cesare Battisti, altezza Vico San Giorgio. Il centauro, da quanto si apprende, viaggiava a velocità elevata e non sarebbe riuscito ad evitare un’auto che stava svoltando ad una curva. Il ragazzo sarebbe così finito contro un’altra auto, impattando al suolo. 🔗tarantinitime.it

Perde il controllo della moto e si schianta contro un’auto, 39enne morto a Napoli - Tempo di lettura: < 1 minutoEra alla guida di una Ducati, con un passeggero minorenne, quando ha perso il controllo ed è finito prima contro un’auto in sosta poi, invadendo la corsia di marcia opposta, si è scontrato con una Opel Agila che passava in quel momento. Il centauro di 39 anni è morto, il minorenne è al momento ricoverato in ospedale ma le sue condizioni non sono gravi. Sono stati gli agenti del Reparto Infortunistica Stradale ad intervenire lungo la via Provinciale di Caserta con direzione di marcia da Casavatore verso Napoli. 🔗anteprima24.it

