Mostra dell’Artigianato 2025 | più di 60mila visitatori alla Fortezza da Basso

Mostra Internazionale dell'Artigianato (MIDA) a Firenze che si è chiusa ieri, 1° maggio 2025, alla Fortezza da BassoL'articolo Mostra dell’Artigianato 2025: più di 60mila visitatori alla Fortezza da Basso proviene da Firenze Post. 🔗 .com - Mostra dell’Artigianato 2025: più di 60mila visitatori alla Fortezza da Basso Bilancio positivo per l'89esimaInternazionale dell'Artigianato (MIDA) a Firenze che si è chiusa ieri, 1° maggiodaL'articolo: più didaproviene da Firenze Post. 🔗 .com

