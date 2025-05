Morto Santo Romano il giallo dei post La madre dell?assassino | Mio figlio non c?entra

Morto per una scarpa sporca, il fratello di Santo Romano al condannato: “Ti uccido” - Tempo di lettura: 5 minuti “Ti uccido, ti spezzo a te e la famiglia tua… hai la data di morte segnata… ti devo decapitare”. Sono le parole rivolte al 17enne condannato per l’omicidio di Santo Romano dal fratello della vittima, Tony, dopo la lettura della sentenza di condanna che familiari e amici del giovane ucciso hanno contestato con veemenza. Tony, in dialetto, ha urlato – in evidente stato di agitazione emotiva – contro il minorenne e i suoi familiari, in un clima di forte tensione, sia in aula che all’esterno del Tribunale. 🔗anteprima24.it

Morto Santo Romano, oggi la sentenza: sit in degli studenti al tribunale dei minori - Prevista per oggi la sentenza di primo grado per l'omicidio di Santo Romano, ucciso lo scorso novembre a San Sebastiano al Vesuvio. Dalle 11 di questa mattina si sta svolgendo davanti al... 🔗ilmattino.it

Morto Santo Romano, il giallo dei post. La madre dell’assassino: «Mio figlio non c’entra» - Ha deciso di rivolgersi alla polizia postale, chiede che venga fatta chiarezza su una storia che - spiega - rischia di danneggiare il figlio. Omicidio di Santo Romano, rompe il silenzio la madre del.. 🔗ilmattino.it

Morte Santo Romano, arriva la sentenza: 17enne condannato a 18 anni in primo grado. La rabbia dei parenti - Diciotto anni e otto mesi: è questa la sentenza per il minorenne imputato dell’omicidio di Santo Romano. Il gup Umberto Lucarelli ha pronunciato la sentenza per omicidio, ... 🔗msn.com

Santo Romano ucciso per una scarpa sporca: 18 anni al killer minorenne. La madre della vittima: «La giustizia ha fallito» - Il diciasettenne che, nella notte tra l'1 e il 2 novembre, uccise Santo Romano, 19 anni, dopo un lite per un paio di scarpe sporcate, è stato condannato a 18 anni e 8 mesi di ... 🔗msn.com