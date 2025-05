Morto l’attore Alessandro Quasimodo figlio del Premio Nobel

Alessandro Quasimodo è Morto a Milano questa mattina, 2 maggio, all'età di 85 anni dopo una lunga malattia. La notizia della scomparsa è stata confermata dalla famiglia all'Adnkronos. figlio del poeta Salvatore Quasimodo, Premio Nobel della Letteratura 1959, e della danzatrice Maria Cumani, ha onorato e custodito per tutta la . 🔗 (Adnkronos) – L'attore e registaa Milano questa mattina, 2 maggio, all'età di 85 anni dopo una lunga malattia. La notizia della scomparsa è stata confermata dalla famiglia all'Adnkronos.del poeta Salvatoredella Letteratura 1959, e della danzatrice Maria Cumani, ha onorato e custodito per tutta la . 🔗 Periodicodaily.com

Morto a 85 anni l'attore Alessandro Quasimodo, era figlio del Poeta Premio Nobel Salvatore - È morto a 85 anni l'attore Alessandro Quasimodo, figlio del Poeta Premio Nobel Salvatore, di cui ha curato e conservato l'eredità culturale.

È morto il regista e attore Alessandro Quasimodo, figlio del Premio Nobel Salvatore - È morto a Milano Alessandro Quasimodo, figlio del Premio Nobel per la Letteratura Salvatore, aveva un forte legame con Bergamo dove aveva un’abitazione a Palazzago. Alessandro Quasimodo era attore e regista e ha dedicato parte della sua carriera artistica alla diffusione della cultura italiana (in particolare della poesia) in tutto il mondo. Un particolare merito gli va riconosciuto per l’instancabile ruolo di voce della poesia di Salvatore Quasimodo e di memoria della biografia familiare. 🔗bergamonews.it

