Morto il proprietario di Varenne il cavallo più veloce del mondo

proprietario di Varenne, il cavallo dei record. Era ricoverato da alcuni giorni in ospedale a Napoli. 🔗 Si è spento questa mattina Enzo Giordano, 71 anni, storicodi, ildei record. Era ricoverato da alcuni giorni in ospedale a Napoli. 🔗 Fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

E’ morto Enzo Giordano: era il proprietario di Varenne - Tempo di lettura: 2 minuti E’ morto a 71 anni Enzo Giordano, il proprietario di Varenne, la leggenda del trotto. Nel 1995 aveva acquistato il cavallo che poi avrebbe ripetutamente vinto al Lotteria di Agnano e al Gran Premio d’Amerique. Da un po’ era ricoverato al Policlinico a Napoli. Per Varenne è in programma l’ultima sfilata proprio domenica prossima in occasione del Gran Premio di Agnano. A dare l’annuncio della scomparsa sono Gianpaolo Minnucci, storico driver di Varenne e Rolando Luzi, ex manager del cavallo, che salutano con “commozione una leggenda dell’ippica”. 🔗anteprima24.it

Ippica, è morto Enzo Giordano, il proprietario di Varenne - Roma, 2 mag. (askanews) – E’ morto all’età di 71 anni Enzo Giordano, proprietario di Varenne, la leggenda del trotto. Era ricoverato da qualche settimana al Policlinico di Napoli per un’infezione alla gola che gli impediva l’alimentazione. La vita di Enzo Giordano, che allora aveva un ufficio di cambiavalute nella zona della Ferrovia a Napoli, era cambiata radicalmente nel 1995 quando aveva acquistato Varenne. 🔗ildenaro.it

Morto a 71 anni Enzo Giordano, il proprietario di Varenne - (Adnkronos) – E' morto a 71 anni Enzo Giordano, proprietario di Varenne. A dare il triste annuncio Rolando Luzi e Giampaolo Minnucci, rispettivamente manager e driver di Varenne. "Rolando Luzi e Giampaolo Minnucci annunciano con profondo dolore la scomparsa di Enzo Giordano, figura centrale della loro vita personale e professionale, con cui hanno condiviso un […] L'articolo Morto a 71 anni Enzo Giordano, il proprietario di Varenne proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Morto il proprietario di Varenne, il cavallo più veloce del mondo; È morto Ezio Giordano, proprietario di Varenne, la leggenda del trotto; Morto Enzo Giordano, l'uomo che creò Varenne: dall'Amerique al Lotteria, una storia di trionfi leggendari; Comunicato Stampa 734/2025 Morto Enzo Giordano, proprietario di Varenne. Zaia: “Aveva saputo scatenare l’orgoglio di una intera nazione acquistando un cavallo grazie a una colletta. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Morto il proprietario di Varenne, il cavallo più veloce del mondo - Si è spento questa mattina Enzo Giordano, 71 anni, storico proprietario di Varenne, il cavallo dei record. Era ricoverato da alcuni giorni in ospedale a Napoli. 🔗fanpage.it

Enzo Giordano, è morto il proprietario di Varenne - Lutto nel mondo del trotto. A 71 anni anni è morto Enzo Giordano, il proprietario di Varenne. Nel 1995 aveva acquistato il cavallo che poi sarebbe diventato un mito dopo le tante vittorie al Lotteria ... 🔗repubblica.it

E' morto Enzo Giordano, il proprietario di Varenne - E' morto a 71 anni Enzo Giordano, il proprietario di Varenne, la leggenda del trotto. Nel 1995 aveva acquistato il cavallo che poi avrebbe ripetutamente vinto al Lotteria di Agnano e al Gran Premio d' ... 🔗ansa.it