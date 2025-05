Morto il figlio di Quasimodo Alessandro cuore e mente del Premio letterario Città di Castello

Città di Castello, 2 maggio 2025 - E' Morto a Milano Alessandro Quasimodo. Regista teatrale, attore e scrittore era figlio d'arte: il padre è stato il Premio Nobel per la letteratura Salvatore Quasimodo, la madre Maria Cumani ha calcato le quinte dei palcoscenici come danzatrice. L'artista ha lasciato il segno anche in Umbria. Alessandro Quasimodo era punto di riferimento del Premio letterario Città di Castello, con il quale aveva stretto una collaborazione di lungo corso. Antonio Vella, editore e promotore del Premio, ricorda "l'amicizia trentennale che si è trasformata anche in collaborazione professionale quando nel 2007 abbiamo varato la prima edizione della manifestazione alla quale si è dedicato con tutte le sue energie facendola crescere sempre di più, edizione dopo edizione, e portandola ad essere conosciuta non solo in Italia ma in tutto il mondo. 🔗 Lanazione.it - Morto il figlio di Quasimodo. "Alessandro, cuore e mente del Premio letterario Città di Castello" di, 2 maggio 2025 - E'a Milano. Regista teatrale, attore e scrittore erad'arte: il padre è stato ilNobel per la letteratura Salvatore, la madre Maria Cumani ha calcato le quinte dei palcoscenici come danzatrice. L'artista ha lasciato il segno anche in Umbria.era punto di riferimento deldi, con il quale aveva stretto una collaborazione di lungo corso. Antonio Vella, editore e promotore del, ricorda "l'amicizia trentennale che si è trasformata anche in collaborazione professionale quando nel 2007 abbiamo varato la prima edizione della manifestazione alla quale si è dedicato con tutte le sue energie facendola crescere sempre di più, edizione dopo edizione, e portandola ad essere conosciuta non solo in Italia ma in tutto il mondo. 🔗 Lanazione.it

Su questo argomento da altre fonti

È morto Alessandro Quasimodo, figlio del premio Nobel Salvatore - E' morto a 85 anni, dopo una lunga malattia, l'attore e regista Alessandro Quasimodo, figlio del poeta Salvatore Quasimodo (1901-1968) Premio Nobel della Letteratura 1959 e della danzatrice Maria Cumani, nonchè presidente onorario del Parco Letterario Salvatore Quasimodo di Roccalumera, luogo... 🔗messinatoday.it

È morto Alessandro Quasimodo, figlio del poeta Salvatore. Attore e regista, il rapporto col padre e le accuse sul Nobel regalato all’amante - È morto a Milano, all’età di 85 anni, Alessandro Quasimodo, il figlio del poeta Premio Nobel per la Letteratura del ’59 e della danzatrice Maria Cumani. A stroncarlo una lunga e dolorosa malattia. Nato nel capoluogo lombardo il 22 maggio del 1939, è stato un attore, un poeta, un regista che per tutta la vita ha onorato la memoria del padre Salvatore, viaggiando ovunque per leggere le sue opere. A dare notizia della sua morte sui social il sindaco di Modica, Maria Monisteri. 🔗open.online

Morto l’attore Alessandro Quasimodo, figlio del Premio Nobel - (Adnkronos) – L'attore e regista Alessandro Quasimodo è morto a Milano questa mattina, 2 maggio, all'età di 85 anni dopo una lunga malattia. La notizia della scomparsa è stata confermata dalla famiglia all'Adnkronos. Figlio del poeta Salvatore Quasimodo, Premio Nobel della Letteratura 1959, e della danzatrice Maria Cumani, ha onorato e custodito per tutta la […] 🔗periodicodaily.com

Ne parlano su altre fonti

Morto Alessandro Quasimodo, figlio del poeta Salvatore: aveva 85 anni; Alessandro Quasimodo, morto il figlio del premio Nobel Salvatore; Milano, è morto Alessandro Quasimodo, figlio di Salvatore: attore, poeta e regista, recitò per Fellini; Morto il figlio di Quasimodo. Alessandro, cuore e mente del Premio letterario Città di Castello. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Morto il figlio di Quasimodo. "Alessandro, cuore e mente del Premio letterario Città di Castello" - Città di Castello, il cordoglio dell’editore Antonio Vella per la scomparsa di un punto di riferimento in città. "L'amicizia trentennale si era trasformata anche in collaborazione professionale" ... 🔗lanazione.it

Morto a 85 anni l’attore Alessandro Quasimodo, era figlio del Poeta Premio Nobel Salvatore - È morto a 85 anni l'attore Alessandro Quasimodo, figlio del Poeta Premio Nobel Salvatore, di cui ha curato e conservato l'eredità culturale ... 🔗fanpage.it

Morto l'attore Alessandro Quasimodo, figlio del Premio Nobel - (Adnkronos) - L'attore e regista Alessandro Quasimodo è morto a Milano questa mattina, 2 maggio, all'età di 85 anni dopo una lunga malattia. La notizia della scomparsa è stata confermata dalla famigli ... 🔗msn.com