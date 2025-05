Morto il barbiere di via Santa Cecilia un' istituzione tra i commercianti della zona

Santa Cecilia dagli anni Settanta era un'istituzione tra i commercianti della zona. E' Morto a 72 anni il barbiere Antonino De Salvo, volto conosciuto tra i clienti (ai quali non risparmiava mai le sue battute) a ridosso del viale San Martino. Il Salone da barba del centro cittadino era. 🔗 Messinatoday.it - Morto il barbiere di via Santa Cecilia, un'istituzione tra i commercianti della zona In viadagli anni Settanta era un'tra i. E'a 72 anni ilAntonino De Salvo, volto conosciuto tra i clienti (ai quali non risparmiava mai le sue battute) a ridosso del viale San Martino. Il Salone da barba del centro cittadino era. 🔗 Messinatoday.it

