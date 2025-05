Lanazione.it - Morto dopo lo scontro col cinghiale. Il sindaco: “Non è una fatalità. Servono scelte definitive”

Portoferraio (Isola d’Elba), 2 maggio 2025 – La rabbia deldi Portoferraio riaccende i riflettori sul problema degli ungulati all'isola d'Elba. Nella giornata di ieri, 1 maggio, un uomo di 59 anni èin sella alla sua motociclettalocon un. E’ successo lungo la strada del Monumento che collega Marina di Campo a Lacona.La vittima è Rocco Andrianò, dipendente di Esa, azienda dei servizi ambientali dell'isola. Nelloanche l'animale. Il primo cittadino di Portoferraio Tiziano Nocentini parla dell’incidente e dice di non "classificarlo come una. Appena ieri, sulla stampa locale, leggevamo il grido di allarme di un albergatore che denunciava per l'ennesima volta i problemi e i rischi che derivano dalla eccessiva e incontrollata presenza di ungulati sul territorio dell'isola. 🔗 Lanazione.it