Morto di infarto il defibrillatore non funzionava | poteva salvarsi? La Procura apre un’inchiesta

Procura di Como ha aperto un fascicolo per fare chiarezza sulla morte dell’uomo di 65 anni, deceduto la mattina del 29 aprile scorso per un arresto cardiaco: a spingere il sostituto Procuratore di Como Antonia Pavan a disporre accertamenti, è stato il mancato funzionamento del defibrillatore utilizzato per prestargli soccorso.Infatti l’uomo, residente a Cavallasca, frazione di San Fermo della Battaglia, si era reso conto di non stare bene, e aveva chiesto aiuto al personale della farmacia, che lo aveva sottoposto a un elettrocardiogramma, il cui esito aveva confermato che c’era un infarto in corso. Mentre venivano chiamati i soccorsi, le farmaciste si sono precipitate a recuperare il defibrillatore nella piazza a poca distanza. Ma l’apparecchio non funzionava: i farmacisti hanno continuato a praticare il massaggio cardiaco in attesa dell’ambulanza, ma l’uomo è Morto pochi attimi dopo. 🔗 Ilgiorno.it - Morto di infarto, il defibrillatore non funzionava: poteva salvarsi? La Procura apre un’inchiesta San Fermo della Battaglia (Como), 2 maggio 2025 – Ladi Como ha aperto un fascicolo per fare chiarezza sulla morte dell’uomo di 65 anni, deceduto la mattina del 29 aprile scorso per un arresto cardiaco: a spingere il sostitutotore di Como Antonia Pavan a disporre accertamenti, è stato il mancato funzionamento delutilizzato per prestargli soccorso.Infatti l’uomo, residente a Cavallasca, frazione di San Fermo della Battaglia, si era reso conto di non stare bene, e aveva chiesto aiuto al personale della farmacia, che lo aveva sottoposto a un elettrocardiogramma, il cui esito aveva confermato che c’era unin corso. Mentre venivano chiamati i soccorsi, le farmaciste si sono precipitate a recuperare ilnella piazza a poca distanza. Ma l’apparecchio non: i farmacisti hanno continuato a praticare il massaggio cardiaco in attesa dell’ambulanza, ma l’uomo èpochi attimi dopo. 🔗 Ilgiorno.it

Cosa riportano altre fonti

Il wrestler Vince Steele morto per infarto a 39 anni sul ring durante un match, pesava 209 kg ed era soprannominato "The Jurassic Juggernaut" - VIDEO - Steele era un wrestler indipendente. Non era legato a contratti di esclusiva con un’organizzazione specifica. In passato aveva lottato nella Coastal Championship Wrestling (CCW) in Florida Il wrestker Vince Steele è morto a 39 anni a causa di un infarto sul ring durante un match. Era sopranno 🔗ilgiornaleditalia.it

Giovanni Paoli, morto il figlio di Gino Paoli: aveva 60 anni, colpito da un infarto - Si è spento Giovanni Paoli, giornalista e figlio del cantautore Gino Paoli. Aveva 60 anni, è morto venerdì presso l'unità coronarica dell'ospedale Niguarda di... 🔗ilmessaggero.it

Gene Hackman morto d'infarto, la moglie prima di lui per un virus - La donna stroncata da sindrome polmonare da hantavirus, preso dai topi. L'attore segnato dall'Alzheimer forse non se ne è accorto 🔗ilgiornale.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Morto di infarto, il defibrillatore non funzionava: poteva salvarsi? La Procura apre un’inchiesta; Defibrillatore scarico, 65enne muore d'infarto in farmacia; Va in farmacia per un dolore al petto e muore d’infarto: “Il defibrillatore in piazza era scarico”; San Fermo della Battaglia (Como), 65enne muore d'infarto in farmacia: il defibrillatore installato nella piazza vicina era scarico. 🔗Ne parlano su altre fonti

Morto di infarto, il defibrillatore non funzionava: poteva salvarsi? La Procura apre un’inchiesta - Indagine sul dramma di San Fermo della Battaglia, quando un uomo si è reso conto di stare male ma si è potuto prestargli soccorso solamente col massaggio cardiaco ... 🔗ilgiorno.it

Va in farmacia per un controllo al cuore, si sente male e muore: scarico il defibrillatore in piazza - A San Fermo, nel Comasco: il 65enne doveva fare un elettrocardiogramma, mentre aspettava l’esito si è accasciato: 20 minuti di massaggio cardiaco non sono ... 🔗milano.repubblica.it

Defibrillatore scarico, 65enne muore d'infarto in farmacia - Era andato in farmacia per fare un elettrocardiogramma perché non si sentiva bene, ma poco dopo è morto d’infarto. Polemica sulla morte di un 65enne a Cavallasca, in provincia di Como, per un ... 🔗today.it