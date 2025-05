Morto a 85 anni l’attore Alessandro Quasimodo era figlio del Poeta Premio Nobel Salvatore

Morto a 85 anni l'attore Alessandro Quasimodo, figlio del Poeta Premio Nobel Salvatore, di cui ha curato e conservato l'eredità culturale. 🔗 a 85l'attoredel, di cui ha curato e conservato l'eredità culturale. 🔗 Fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

E’ morto il giornalista Franco Abruzzo, aveva 85 anni - (Adnkronos) – E' morto Franco Abruzzo all'età di 85 anni oggi 12 aprile 2025 nella sua casa di Sesto San Giovanni. Storico presidente dell’Ordine regionale della Lombardia che ha guidato per 18 anni, Franco Abruzzo lascia la moglie Diana e le figlie Vittoria e Anna Maria. Nato a Cosenza il 3 agosto 1939, Abruzzo ha iniziato […] L'articolo E’ morto il giornalista Franco Abruzzo, aveva 85 anni proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Bagheria, nuovo attacco mortale da branco di cani: morto un uomo di 85 anni - Si indaga per comprendere eventuali responsabilità. Non si esclude che l'uomo possa aver accusato un malore e poi essere stato attaccato dai cani. L'incidente è avvenuto intorno alle 13 in una zona di campagna L'articolo Bagheria, nuovo attacco mortale da branco di cani: morto un uomo di 85 anni proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

E’ morto il giornalista Franco Abruzzo, aveva 85 anni - (Adnkronos) – E' morto Franco Abruzzo all'età di 85 anni oggi 12 aprile 2025 nella sua casa di Sesto San Giovanni. Storico presidente dell’Ordine regionale della Lombardia che ha guidato per 18 anni, Franco Abruzzo lascia la moglie Diana e le figlie Vittoria e Anna Maria. Nato a Cosenza il 3 agosto 1939, Abruzzo ha iniziato […] 🔗periodicodaily.com