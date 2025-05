Morte Virginia Giuffre parla il padre della donna che denunciò gli abusi di Epstein | “Non si è suicidata”

padre di Virginia Giuffre, la 41enne morta suicida alcuni giorni fa, non crede che la figlia si sia tolta la vita: "È impossibile". Nel 2015 denunciò di essere stata vittima di abusi sessuali compiuti dall’ex finanziere Jeffrey Epstein, suicidatosi in carcere nel 2019, e dal principe Andrea, fratello del Re Carlo d'Inghilterra, quando la donna era ancora minorenne. 🔗 Sky Roberts, ildi, la 41enne morta suicida alcuni giorni fa, non crede che la figlia si sia tolta la vita: "È impossibile". Nel 2015di essere stata vittima disessuali compiuti dall’ex finanziere Jeffrey, suicidatosi in carcere nel 2019, e dal principe Andrea, fratello del Re Carlo d'Inghilterra, quando laera ancora minorenne. 🔗 Fanpage.it

Su altri siti se ne discute

Caso Epstein, morte Virginia Giuffre: al vaglio ipotesi suicidio, ma il tweet del 2019 smentisce: "Non ho tendenze autolesionistiche, troppi vogliono che taccia" - Mentre le autorità indagano sulla causa della morte di Giuffre, sui social ritorna un vecchio post che smentisce l'ipotesi della famiglia È diventato virale il tweet del 2019 quando Virginia Giuffre, una delle principali accusatrici del miliardario statunitense Jeffrey Epstein, smentiva di av 🔗ilgiornaleditalia.it

“Cosa ha detto quando ha capito”. Papa Francesco per due volte vicino alla morte: parla il medico - Dopo un mese e mezzo vissuto sul filo del rasoio, Papa Francesco è stato dimesso dall’Ospedale Gemelli. Una notizia che segna finalmente un momento di sollievo dopo settimane di ansia, speculazioni e voci infondate che lo davano addirittura per morto. La realtà è stata ben diversa: il Pontefice ha lottato duramente per superare due crisi gravi, una polmonite e successive infezioni, che lo hanno portato davvero vicino al punto di non ritorno. 🔗caffeinamagazine.it

Virginia Giuffre, era davvero un incidente? Dopo le immagini con lividi e ferite, l'accusatrice del principe Andrea e di Jeffrey Epstein rivela gli abusi di suo marito - I lividi mostrati da Virginia Giuffre nella foto che ha fatto il giro del mondo potrebbero non essere la conseguenza di un'incidente con uno scuolabus, ma un grido di aiuto per una separazione piuttosto complicata 🔗vanityfair.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Morte Virginia Giuffre, parla il padre della donna che denunciò gli abusi di Epstein: Non si è suicidata; Morta suicida Virginia Giuffre, la principale accusatrice di Jeffrey Epstein; Lo scandalo di Jeffrey Epstein, dall'inizio: i soldi, l'amicizia con Trump e Clinton, le accuse di Virginia Giuffre e i sospetti sul suicidio; Virginia Giuffre, si è suicidata la grande accusatrice del principe Andrea e schiava sessuale di Epstein. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Morte Virginia Giuffre, parla il padre della donna che denunciò gli abusi di Epstein: “Non si è suicidata” - Sky Roberts, il padre di Virginia Giuffre, la 41enne morta suicida alcuni giorni fa, non crede che la figlia si sia tolta la vita: "È impossibile" ... 🔗fanpage.it

“Ho sconfitto Epstein ma non sono riuscita a fuggire da mio marito”, Virginia Giuffre prima di togliersi la vita - Virginia Giuffre, nota per aver denunciato gli abusi sessuali subiti da Jeffrey Epstein e per aver accusato il principe Andrea, è tragicamente deceduta ... 🔗alfemminile.com

Si è suicidata Virginia Giuffre, accusò Epstein e Andrea - Virginia Giuffre non ha resistito alla pressione. La grande accusatrice di Jeffrey Epstein e del principe Andrea si è tolta la vita nella sua casa in Australia. E con la sua scomparsa molte domande e ... 🔗ansa.it