Morte Lamine Barro Cgil mette a disposizione della famiglia ufficio legale e patronato

MESAGNE - A poche ore dalla iniziativa del 1 maggio proprio sul tema della sicurezza sul lavoro, è avvenuto a Mesagne un incidente che può essere considerato un infortunio mortale in itinere e che ha coinvolto un lavoratore del Senegal, Lamine Barro, un giovane di 28 anni che viveva e lavorava a Mesagne.

Minacce di morte al sindacalista Fiom-Cgil, la versione della Uilm: “Occhiuto non faccia la vittima, la sua è una sceneggiata social” - Agrate Brianza (Monza e Brianza) – È scontro aperto ormai tra Fiom Cgil e Uilm alla St di Agrate Brianza, dopo il “caso” Pietro Occhiuto. Il segretario generale della Fiom-Cgil Brianza ha raccontato nelle scorse ore di aver ricevuto una minaccia esplicita di morte da parte di un delegato di un’altra organizzazione sindacale, che poi si è scoperto essere aderente alla Uilm. La minaccia “Ti sparo in fronte con una calibro 45”, la frase choc pronunciata durante un’assemblea sul destino della storica azienda brianzola di microelettronica. 🔗ilgiorno.it

Ateneo e Cgil piangono la morte di Monica Mc Britton: aveva 67 anni - LECCE – È venuta improvvisamente a mancare all’età di 67 anni a causa di un infarto Monica Mc Britton, docente di Diritto del Lavoro presso l’Università del Salento dove è stata a lungo anche presidente del Comitato unico di garanzia (Cug). Nata e cresciuta in Brasile, si è laureata in... 🔗lecceprima.it

Sospeso dal lavoro il delegato sindacale che aveva minacciato di morte il collega della Cgil - Alcune settimane fa, durante un’assemblea sindacale alla STMicroelectronics, un lavoratore avrebbe minacciato di morte il segretario della Fiom Cgil, Pietro Occhiuto. Il lavoratore (delegato sindacale della Uilm) non può, per il momento, entrare in azienda. Nel frattempo, ha ricevuto una lettera... 🔗monzatoday.it

