Morta sul colpo Il volo spaventoso giù dal terzo piano | tragedia in Italia era giovanissima

tragedia scuote l’Italia. Una ragazza di soli 15 anni è Morta dopo essere caduta dal terzo piano della sua abitazione. L’episodio si è verificato nella tarda mattinata di venerdì 2 maggio e ha rapidamente fatto il giro della comunità locale, gettando nello sconcerto amici, conoscenti e semplici cittadini. Le dinamiche dell’accaduto sono ancora tutte da chiarire e al momento non si esclude alcuna ipotesi, nemmeno quella di un gesto volontario.Il caso è ora al centro di un’indagine affidata al sostituto procuratore Mariano Buccoliero, che ha già avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. L’unico elemento certo, per ora, è che la giovane è stata immediatamente soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale, dove purtroppo è deceduta poco dopo il ricovero. L’intera comunità si interroga su cosa possa aver spinto una ragazza così giovane a un gesto tanto estremo, se tale sarà confermato. 🔗 Thesocialpost.it - “Morta sul colpo”. Il volo spaventoso, giù dal terzo piano: tragedia in Italia, era giovanissima Un’altrascuote l’. Una ragazza di soli 15 anni èdopo essere caduta daldella sua abitazione. L’episodio si è verificato nella tarda mattinata di venerdì 2 maggio e ha rapidamente fatto il giro della comunità locale, gettando nello sconcerto amici, conoscenti e semplici cittadini. Le dinamiche dell’accaduto sono ancora tutte da chiarire e al momento non si esclude alcuna ipotesi, nemmeno quella di un gestontario.Il caso è ora al centro di un’indagine affidata al sostituto procuratore Mariano Buccoliero, che ha già avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. L’unico elemento certo, per ora, è che la giovane è stata immediatamente soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale, dove purtroppo è deceduta poco dopo il ricovero. L’intera comunità si interroga su cosa possa aver spinto una ragazza così giovane a un gesto tanto estremo, se tale sarà confermato. 🔗 Thesocialpost.it

L’auto sfonda il guardrail, il volo dal cavalcavia è spaventoso: Francesco muore sul colpo - Tragedia sulla Sp19, nel Bresciano. È Francesco Begni, 70 anni, residente a Chiari, la vittima del violento incidente avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 14 aprile, intorno alle 9.15, nel territorio di Rodengo Saiano. L’uomo era alla guida di un pick-up quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo nei pressi di un viadotto. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Locale, il mezzo, dopo aver sfondato il guardrail, è precipitato dal cavalcavia, compiendo un volo di alcuni metri prima di schiantarsi sulla strada sottostante, via Colombaia. 🔗thesocialpost.it

Precipita dal ponteggio, il volo è spaventoso: morto sul colpo a 65 anni - Un drammatico incidente sul lavoro ha sconvolto l’Italia, segnando una nuova tragedia che riaccende i riflettori sulla sicurezza nei cantieri. Un uomo ha perso la vita dopo una caduta da un ponteggio mentre era intento a eseguire dei lavori di ristrutturazione. Inutili i soccorsi: per lui non c’è stato nulla da fare. Ancora una volta, un lavoratore paga con la vita il prezzo di una giornata normale di fatica. 🔗thesocialpost.it

Dramma in Italia: esce di strada con la macchina e rimane incastrata, volo spaventoso - Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 marzo in viale Salvarani, a Reggio Emilia. La conducente di una Land Rover Discovery ha perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato più volte prima di fermarsi.Leggi anche: Gli alimenti che allungano la vita (e quelli che la accorciano): studio su un milione di persone La donna è rimasta intrappolata nell’abitacolo e ha dovuto essere estratta dai vigili del fuoco. 🔗thesocialpost.it

