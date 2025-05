Ilgiorno.it - Morta Lina Orfei, una vita nel circo: l’ex trapezista e presentatrice aveva 95 anni

Milano –, storicaneldel padre Amedeo, èa Milano all'età di 95. Era cugina di Nando, Moira e Liana. La sua morte arriva pochi giorni dopo quella del fratello Orfeo, che si trasferì in Brasile per seguire ildello zio Orlando. Sposata con Mario Marcantoni, lascia la figlia Tiziana e la sorella Francesca. I funerali si svolgeranno sabato 3 maggio, alle 9, nella parrocchia di via Oxilia a Milano, città doveviveva. La storiaNata a Leffe, in provincia di Bergamo nel 1930,ha passato tutta la suaneldel padre Amedeo, dove ha sempre lavorato comeiniziò la sua carriera esibendosi in numeri acrobatici spettacolari che la resero una delle artiste più apprezzate delitaliano. 🔗 Ilgiorno.it