Morta in casa per una fucilata non fu incidente | arrestato a Siena l’ex compagno

Siena – Omicidio in via del Villino a Siena, chiuse le indagini. Per la procura non si è trattato di un incidente ma di omicidio volontario aggravato. Su questa base la polizia di Siena ha dato esecuzione alla misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del locale tribunale nei confronti del colombiano di 27 anni Luis Fernando Porras Baloy con l’accusa di omicidio doloso aggravato per essere stato commesso in occasione del reato di maltrattamenti di famiglia e nei confronti di persona convivente e legata da relazione affettiva. Sarebbe lui il responsabile del fatto dello scorso 10 agosto 2024 perpetrato in danno della connazionale 32enne Ana Yuleisy Manyoma casanova, di professione cuoca. All’esito delle indagini, coordinate dalla procura di Siena e svolte dalla squadra mobile di Siena, dal servizio centrale e dal gabinetto regionale e provinciale di scientifica della Polizia, secondo l’ipotesi accusatoria, il colpo di fucile che ha determinato la morte della giovane donna, sarebbe infatti stato esploso volontariamente all’interno della camera da letto dove i due conviventi si trovavano. 🔗 – Omicidio in via del Villino a, chiuse le indagini. Per la procura non si è trattato di unma di omicidio volontario aggravato. Su questa base la polizia diha dato esecuzione alla misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del locale tribunale nei confronti del colombiano di 27 anni Luis Fernando Porras Baloy con l’accusa di omicidio doloso aggravato per essere stato commesso in occasione del reato di maltrattamenti di famiglia e nei confronti di persona convivente e legata da relazione affettiva. Sarebbe lui il responsabile del fatto dello scorso 10 agosto 2024 perpetrato in danno della connazionale 32enne Ana Yuleisy Manyomanova, di professione cuoca. All’esito delle indagini, coordinate dalla procura die svolte dalla squadra mobile di, dal servizio centrale e dal gabinetto regionale e provinciale di scientifica della Polizia, secondo l’ipotesi accusatoria, il colpo di fucile che ha determinato la morte della giovane donna, sarebbe infatti stato esploso volontariamente all’interno della camera da letto dove i due conviventi si trovavano. 🔗 Corrieretoscano.it

Cosa riportano altre fonti

Parma, donna trovata morta in casa: aperta inchiesta. “Era nuda, due uomini accanto a lei” - L’hanno ritrovata morta, distesa lunga il divano, nuda, con due uomini accanto. Aveva 60 anni, la donna morta nel suo appartamento in via Ruggero, nel quartiere Pablo, a Parma, zona dell’Oltretorrente. Una vita difficile, quella della signora Daniela, seguita dal Centro di salute mentale. Ora spetterà alla procura stabilirne le cause della morte. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa la morte naturale. 🔗ilfattoquotidiano.it

Donna trovata morta in casa a Spoleto, ipotesi femminicidio - Una donna è stata trovata morta in casa a Spoleto dopo che il marito è stato trovato sul ponte delle Torri, mentre minacciava il suicidio, e ha detto a chi lo ha avvicinato "ho ucciso mia moglie". Gli investigatori si sono quindi recati all'abitazione scoprendo il cadavere. L'ipotesi alla quale sta lavorando la Procura di Spoleto è si sia trattato di un femminicidio. Sul posto è intervenuto il magistrato di turno. 🔗quotidiano.net

Napoli: sigaretta provoca incendio in casa, morta 60enne - Napoli, 24 feb. (LaPresse) – Una donna di 60 anni è morta a causa di un incendio divampato questa mattina all’interno di un appartamento a Frattaminore, in provincia di Napoli. L’incendio sarebbe stato causato da una sigaretta spenta male. All’interno dell’appartamento, al primo piano di uno stabile in via Louis Pasteur, si trovavano marito e moglie rispettivamente di 58 e 60 anni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i Carabinieri e i sanitari del 118. 🔗lapresse.it

Cosa riportano altre fonti

Morta in casa per una fucilata, non fu incidente: arrestato a Siena l’ex compagno; Uccisa da un colpo di fucile: “Non fu un errore”. Arrestato il compagno: è accusato di femminicidio; Coppia trovata morta nel pavese, probabile omicidio-suicidio; Donna uccisa con una fucilata a Siena, arrestato il compagno: è indagato per omicidio doloso e maltrattamenti. 🔗Approfondimenti da altre fonti