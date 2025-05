Morta Annalisa Petrucciani presidente della sezione Pescara-Chieti del Conalpa

Morta Annalisa Petrucciani, presidente della sezione Pescara-Chieti del Conalpa, il coordinamento nazionale alberi e paesaggio Ets.La Petrucciani aveva 67 anni e si è spenta all'età di 67 anni nel giorno del primo maggio.Annalisa, come ricordano dal Conalpa, è sempre stata in prima linea. 🔗 Ilpescara.it - Morta Annalisa Petrucciani, presidente della sezione Pescara-Chieti del Conalpa del, il coordinamento nazionale alberi e paesaggio Ets.Laaveva 67 anni e si è spenta all'età di 67 anni nel giorno del primo maggio., come ricordano dal, è sempre stata in prima linea. 🔗 Ilpescara.it

