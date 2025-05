Morta a soli 38 anni | una terribile malattia non ha dato scampo alla modella Tania Marie Caringi Partita dal Lazio aveva partecipato a Miss Mondo

Un'astro della moda dalla carriera fulminante

La carriera di Tania ha avuto un inizio memorabile nella capitale italiana, Roma, città dove ha mosso i primi passi nel Mondo della moda. Cresciuta tra Canada e Italia, la modella aveva sempre mantenuto un forte legame con la sua famiglia di origini ciociare. La sua carriera ha avuto il suo momento di grande visibilità nel 2012, quando ha partecipato al prestigioso concorso di Miss Mondo.

