Morso da una vipera su un sentiero all’Elba | in elisoccorso a Grosseto

MARCIANA – Disavventura nella giornata di oggi (2 maggio) all'Isola d'Elba. Durante un'escursione lungo un sentiero sopra Pomonte in zona via del Passatoio un uomo è stato morso da una vipera. Subito sono scattati i soccorsi e il ferito è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Grosseto.

