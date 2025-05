Moriranno delle persone | Onu in crisi finanziaria e da ristrutturare dopo i tagli di Trump

Trump di tagliare i fondi anche alle agenzie delle Nazioni Unite – dall'Unicef fino al Pam e oltre – stanno impattando irreversibilmente le organizzazioni, che ormai pensano a ristrutturazioni severe – che dovranno essere presentate entro il 16 maggio – per riuscire a portare avanti il loro lavoro, anche se tagliando progetti e programmi. Con conseguenze pesantissime: "Cerchiamo di dirlo in modo gentile, ma in fondo, è ovvio, delle persone Moriranno". Tom Fletcher, responsabile degli aiuti di emergenza delle Nazioni Unite, traccia una prospettiva cupa sul futuro, vista l'attuale crisi finanziaria. "I fondi tagliati non torneranno presto e ce ne potrebbero essere altri. Dobbiamo lavorare con i soldi che abbiamo, non con quelli di cui abbiamo bisogno", ha aggiunto Fletcher, spiegando come "di fronte a questa realtà, le Nazioni Unite stanno avviando una 'revisione umanitaria': riducendo il personale e riorganizzando le priorità". 🔗 Ilfattoquotidiano.it

