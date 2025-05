Morgan e Ronn Moss la strana coppia al Primo Maggio di Reggio Calabria

Morgan e Ronn Moss insieme sul palco per il concerto del Primo Maggio a Reggio Calabria: la strana coppia ha sorpreso il pubblico con una suggestiva interpretazione di "Life on Mars" di David Bowie. 🔗 insieme sul palco per il concerto del: laha sorpreso il pubblico con una suggestiva interpretazione di "Life on Mars" di David Bowie. 🔗 Fanpage.it

Ronn Moss star di Reggio Primo Maggio con la promessa di tornare per un concerto completo - Domani sarà tra i grandi ospiti dello spettacolo del Primo Maggio a Reggio Calabria, ma Ronn Moss si è già impegnato per tornare in città con la sua band come protagonista di un concerto completo ed esclusivo. Appuntamento al prossimo anno, dunque, con la regia di Studio54 Network, a cui è stata... 🔗reggiotoday.it

Concerto Primo Maggio 2025, a Reggio Calabria: ospiti Morgan, Patti Pravo e Ronn Moss - Il concerto del Primo Maggio accenderà i riflettori nazionali su Reggio Calabria, la Città Metropolitana dello Stretto, a pochi mesi dal grande evento del Capodanno Rai con musica e spettacolo sotto ... 🔗it.blastingnews.com

Patty Pravo, Ronn Moss, Morgan: Reggio ripropone il concerto del Primo Maggio - Di qui il bis, che fra poco più di 48 ore vedrà sul palco star internazionali (Ronn Moss, cioè l’amatissimo ... pop italiana come Patty Pravo o Morgan, cantori indiscussi della psichedelia ... 🔗rainews.it