Monza caos parcheggi al Parco | un Primo maggio tra code e attese di un’ora Eravamo imprigionati

Monza, 2 maggio 2025 – Speravano in un pomeriggio di relax nel verde del Parco di Monza, ma per molti automobilisti il Primo maggio si è trasformato in un incubo. Lunghe code, parcheggi saturi e ore trascorse bloccati nel traffico: questo lo scenario denunciato da decine di cittadini, prima alle Forze dell’ordine, e poi sui social.Nel mirino, il parcheggio di Porta Monza, completamente intasato in occasione dello Street Food Festival. "Più di un’ora per entrare, poi la sorpresa: tutto pieno, ma le auto continuavano ad affluire", ha scritto un utente sul gruppo Facebook “Sei di Monza se”. La situazione è degenerata anche in uscita: "Dalle 15.40 alle 17 per uscire. Eravamo imprigionati".Alcuni hanno chiamato il 112. "Se qualcuno avesse avuto un malore non sarebbe potuto uscire – ha commentato l’automobilista –. 🔗 Ilgiorno.it - Monza, caos parcheggi al Parco: un Primo maggio tra code e attese di un’ora. “Eravamo imprigionati” , 22025 – Speravano in un pomeriggio di relax nel verde deldi, ma per molti automobilisti ilsi è trasformato in un incubo. Lunghesaturi e ore trascorse bloccati nel traffico: questo lo scenario denunciato da decine di cittadini, prima alle Forze dell’ordine, e poi sui social.Nel mirino, ilo di Porta, completamente intasato in occasione dello Street Food Festival. "Più diper entrare, poi la sorpresa: tutto pieno, ma le auto continuavano ad affluire", ha scritto un utente sul gruppo Facebook “Sei dise”. La situazione è degenerata anche in uscita: "Dalle 15.40 alle 17 per uscire.".Alcuni hanno chiamato il 112. "Se qualcuno avesse avuto un malore non sarebbe potuto uscire – ha commentato l’automobilista –. 🔗 Ilgiorno.it

