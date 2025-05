Montoro minaccia di lanciarsi dal ponte | 24enne salvata dai Carabinieri

Montoro. I Carabinieri hanno raggiunto la donna ed uno di loro ha iniziato a dialogare con lei cercando un contatto empaticoQuesta notte verso le 00.30, nella città montorese, una 24enne del posto aveva deciso di farla finita lanciandosi da un ponte delle ferrovie alla frazione Piano.Grazie alla segnalazione da parte di un cittadino che aveva notato la predetta in evidente stato confusionale nei pressi del ponte, l’operatore della Centrale Operativa del Comando Provinciale di Avellino ha disposto l’immediato intervento di una pattuglia della Stazione di Solofra, già di perlustrazione in quell’area.Con cautela i Carabinieri hanno raggiunto la donna che minacciava di lasciarsi cadere nel vuoto.Uno dei militari, resosi conto della gravità della situazione e dell’attualità della minaccia, ha iniziato a dialogare con lei, chiedendogli come si chiamava e cercando un contatto empatico, al fine di calmarla. 🔗 . Ihanno raggiunto la donna ed uno di loro ha iniziato a dialogare con lei cercando un contatto empaticoQuesta notte verso le 00.30, nella città montorese, unadel posto aveva deciso di farla finita lanciandosi da undelle ferrovie alla frazione Piano.Grazie alla segnalazione da parte di un cittadino che aveva notato la predetta in evidente stato confusionale nei pressi del, l’operatore della Centrale Operativa del Comando Provinciale di Avellino ha disposto l’immediato intervento di una pattuglia della Stazione di Solofra, già di perlustrazione in quell’area.Con cautela ihanno raggiunto la donna cheva di lasciarsi cadere nel vuoto.Uno dei militari, resosi conto della gravità della situazione e dell’attualità della, ha iniziato a dialogare con lei, chiedendogli come si chiamava e cercando un contatto empatico, al fine di calmarla. 🔗 Puntomagazine.it

