Montisola | Festa del Salame

Montisola, va in scena la Festa del Salame, edizione numero nove. In programma una maniFestazione ricchissima, con stand gastronomici, un museo di strumenti agricoli, un'area attrezzata peri più piccoli, attrazioni uniche come il volo in mongolfiera. 🔗 Bresciatoday.it - Montisola: Festa del Salame Dal 1 al 4 maggio nel bel borgo di Cure, a, va in scena ladel, edizione numero nove. In programma una manizione ricchissima, con stand gastronomici, un museo di strumenti agricoli, un'area attrezzata peri più piccoli, attrazioni uniche come il volo in mongolfiera. 🔗 Bresciatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Festa del salame 2025 a Crema: sabato 5 e domenica 6 aprile largo al gusto e alle tradizioni del territorio - Crema (Cremona), 31 marzo 2025 – A Crema sabato 5 e domenica 6 aprile appuntamento con la 'Festa del Salame Nobile Cremasco', giunta alla terza edizione. L'evento, che ha fatto registrare in passato una grande affluenza di pubblico, è stato presentato oggi in Regione, alla presenza dell'assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi. L'anteprima della kermesse è in programma venerdì 4 aprile, alle 17. 🔗ilgiorno.it

La festa del salame a Casatenovo - Il sempre amatissimo panino con la salamella, un classico per tutti i gusti. Ma anche polenta, ossobuco, spezzatino e polpette. Sono solo alcune delle proposte nel menù della festa del salame a Campofiorenzo, frazione di Casatenovo, al confine con la Brianza monzese, uno degli appuntamenti più... 🔗monzatoday.it

Calcio a 5, fa festa l'Atletico Himera Terme: "Tra le realtà più sorprendenti del futsal siciliano" - Otto mesi fa era solo un progetto ambizioso, oggi è una delle realtà più sorprendenti del futsal siciliano. L’Atletico Himera Terme, squadra di calcio a 5 di Termini Imerese, ha saputo imporsi nel campionato, scalando la classifica e diventando una delle protagoniste della stagione. Nata dal... 🔗palermotoday.it

Cosa riportano altre fonti

Montisola: Festa del Salame; Sua maestà il salame di Monte Isola in festa tra le vie dell’isola; Sapori e tradizioni a Monte Isola: nel borgo di Cure torna la festa del salame; Stand gastronomico, spiedo, bancarelle: arriva la Festa del Salame. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Festa del Salame di Monte Isola 2025 - Da giovedì 1 a domenica 4 maggio 2025 il Comune di Monte Isola (Brescia) organizza la nona edizione della Festa del Salame di Monte Isola, in programma presso il borgo di Cure. 🔗mentelocale.it

Festa del Salame Nobile Cremasco - Sotto il sole primaverile di Piazza Duomo a Crema, ha preso il via la terza edizione della festa del salame nobile cremasco, l’omaggio ad uno dei prodotti d’eccellenza del Territorio. Festa celebrata ... 🔗cremonaoggi.it

Festa del salame nobile cremasco. Le città di Crema e Melun inaugurano la terza edizione - Una celebrazione del territorio e delle sue eccellenze gastronomiche, questa è la Festa del salame nobile cremasco, giunta alla sua terza edizione. In una piazza Duomo gremita di persone ... 🔗cremaonline.it