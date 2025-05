Montichiari | seridò

Bresciatoday.it - Montichiari: seridò Anche quest'anno il Centrofiera del Garda si trasforma, per due fine settimana, nella più grande ludoteca a misura di bambino. Per 7 giorni - dal 25 al 27 aprile e dal primo al 4 maggio - gli 8 padiglioni disponibili saranno lo spazio ideale per permettere ai bambini di ogni età di sperimentare. 🔗 Bresciatoday.it

Montichiari: the Dog Show - Il mondo della cinofilia si dà appuntamento al Centro Fiera di Montichiari (Brescia) per un evento imperdibile: la 61ª Esposizione Internazionale Canina. Due giorni intensi, dedicati alla passione per i cani in tutte le loro forme, che vedranno di 2000 esemplari, oltre 190 razze, più di 500... 🔗bresciatoday.it

Montichiari: Blu Run - Mercoledì 2 aprile le strade di Montichiari si illumineranno con la seconda edizione della BLU RUN, passeggiata ludico/motoria di circa 3km, che vuole richiamare l'attenzione di tutti sui diritti delle persone nello spettro autistico, ma non solo: la Blu Run è la camminata di tutti e per tutti... 🔗bresciatoday.it

Alessandro Beltrami torna per la prima volta al PalaGeorge di Montichiari da avversario - Il PalaGeorge saluta la Pool Promozione con una giornata di anticipo e lo fa con il botto, visto che a Montichiari è attesa la Futura Giovani Busto Arsizio dell’ex coach Alessandro Beltrami. Il turno infrasettimanale, in programma stasera alle 20, sarà infatti l’ultima gara casalinga delle... 🔗europa.today.it