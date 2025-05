Montato il comignolo per le fumate dal Conclave | come funziona la stufa cosa significa la fumata gialla – Il video

Montato in mattinata dai vigili del fuoco vaticani il comignolo sulla Cappella Sistina, a Roma, su cui, a partire da mercoledì 7 maggio, giorno di inizio del Conclave, saranno puntati gli occhi di tutto il mondo. È da qui, infatti, che usciranno le fumate che indicheranno se i 133 cardinali riuniti in Conclave avranno individuato il successore di Papa Francesco.come funzionano le fumate durante il ConclaveIl comignolo sulla Cappella Sistina verrà collegato a due stufe nella Cappella michelangiolesca, una di ghisa e una più moderna. La prima, usata per la prima volta durante il Conclave del 1939, è destinata a bruciare le schede degli scrutini; la seconda, più moderna, avrà lo scopo di bruciare i fumogeni che daranno il colore alla fumata: nera, se il nuovo Papa non è stato ancora eletto, e bianca, se invece è avvenuta la nomina. 🔗 È statoin mattinata dai vigili del fuoco vaticani ilsulla Cappella Sistina, a Roma, su cui, a partire da mercoledì 7 maggio, giorno di inizio del, saranno puntati gli occhi di tutto il mondo. È da qui, infatti, che usciranno leche indicheranno se i 133 cardinali riuniti inavranno individuato il successore di Papa Francesco.no ledurante ilIlsulla Cappella Sistina verrà collegato a due stufe nella Cappella michelangiolesca, una di ghisa e una più moderna. La prima, usata per la prima volta durante ildel 1939, è destinata a bruciare le schede degli scrutini; la seconda, più moderna, avrà lo scopo di bruciare i fumogeni che daranno il colore alla: nera, se il nuovo Papa non è stato ancora eletto, e bianca, se invece è avvenuta la nomina. 🔗 Open.online

