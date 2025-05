Montato dai vigili del fuoco dal comignolo usciranno le fumate nel corso dell' elezione del nuovo papa Il conclave inizierà il 7 maggio

maggio, a cinque giorni dall’inizio del conclave, i vigili del fuoco sul tetto della Cappella Sistina hanno Montato il comignolo da cui usciranno le fumate nel corso dell’elezione del nuovo papa. Leggi anche › 4 libri da leggere su papa Francesco Lo storico comignolo è visibile a occhio nudo dal sagrato di San Pietro.iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articolo conclave, sul tetto della Cappella Sistina Montato il comignolo da cui usciranno le fumate iO Donna. 🔗 Iodonna.it - Montato dai vigili del fuoco, dal comignolo usciranno le fumate nel corso dell'elezione del nuovo papa. Il conclave inizierà il 7 maggio. Alle 9:30 del 2, a cinque giorni dall’inizio del, idelsul tettoa Cappella Sistina hannoilda cuileneldel. Leggi anche › 4 libri da leggere suFrancesco Lo storicoè visibile a occhio nudo dal sagrato di San Pietro.iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articolo, sul tettoa Cappella Sistinailda cuileiO Donna. 🔗 Iodonna.it

