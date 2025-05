Monreale oggi i funerali dei tre giovani uccisi | si cercano i complici del 19enne indagato

giovani vittime. "Andate piano, qui è pieno di gente", avrebbero detto ai giovani dello Zen arrivati a bordo dei motorini. Tanto sarebbe bastato a dare inizio ad una rissa violentissima, anche con l'uso di arma da fuocoL'articolo Monreale, oggi i funerali dei tre giovani uccisi: si cercano i complici del 19enne indagato proviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it - Monreale, oggi i funerali dei tre giovani uccisi: si cercano i complici del 19enne indagato Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, la lite sarebbe nata a seguito di un commento dellevittime. "Andate piano, qui è pieno di gente", avrebbero detto aidello Zen arrivati a bordo dei motorini. Tanto sarebbe bastato a dare inizio ad una rissa violentissima, anche con l'uso di arma da fuocoL'articolodei tre: sidelproviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it

Se ne parla anche su altri siti

Sparatoria Monreale, oggi i funerali delle tre vittime: proseguono le indagini - Si celebrano oggi i funerali di Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo (CHI ERANO), i tre giovani uccisi nella sparatoria avvenuta nella piazza di Monreale, a dieci chilometri da Palermo, nella notte tra sabato 26 e domenica 27 aprile. Il fermo di Salvatore Calvaruso, 19enne del rione palermitano dello Zen, accusato della strage, è stato convalidato ieri dal gip di Palermo. Le indagini proseguono per identificare i complici. 🔗tg24.sky.it

Non solo Campania: 250mila persone nei tre giorni di ostensione della salma di Papa Francesco. Oggi i funerali - Tempo di lettura: 3 minutiIL LUNGO ADDIO A FRANCESCO, OGGI LE ESEQUIE ROMA BLINDATA, TRUMP: ‘INCONTRERÒ MELONI E ALTRI LEADERTutto pronto per i funerali solenni di papa Francesco, che si svolgeranno stamattina in Piazza San Pietro. Oltre 250mila fedeli hanno già salutato il pontefice durante i tre giorni di ostensione della salma nella basilica, prima del rito di chiusura della bara ieri sera. Altri 200mila sono attesi oggi nell’area delle esequie. 🔗anteprima24.it

Annullata la Festa del SS Crocifisso, Monreale pagherà i funerali dei tre ragazzi - Monreale, – In seguito alla tragica sparatoria della scorsa notte, che ha strappato alla vita tre giovani concittadini e ferito altri due, l’Amministrazione Comunale di Monreale ha preso urgenti e dolorose decisioni. Il Sindaco Alberto Arcidiacono, profondamente addolorato per la perdita di queste giovani vite, ha annunciato l’annullamento della 399^ edizione della Festa del Santissimo […] (Monrealelive. 🔗monrealelive.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sparatoria Monreale, oggi i funerali delle tre vittime: proseguono le indagini; Monreale si ferma per l'ultimo saluto ai tre giovani assassinati: stamattina il funerale; Strage di Monreale, il giorno del dolore, oggi i funerali delle tre giovani vittime; Strage di Monreale. Oggi i funerali. Il punto sulle indagini. 🔗Cosa riportano altre fonti

Sparatoria Monreale, oggi i funerali delle tre vittime: proseguono le indagini - Oggi a Monreale si celebrano i funerali dei tre giovani uccisi nella sparatoria avvenuta nella notte tra il 26 e il 27 aprile. Proseguono le indagini sui complici di Salvatore Calvaruso, 19enne ... 🔗tg24.sky.it

Strage di Monreale. Oggi i funerali. Il punto sulle indagini - Saranno celebrati questa mattina, giovedì 2 maggio alle 10.30, nella Cattedrale di Monreale, i funerali di Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo, i tre giovani monrealesi uccisi durante la ... 🔗tp24.it

Strage di Monreale, il giorno del dolore, oggi i funerali delle tre giovani vittime - E’ il giorno del dolore a Monreale. Si celebra, infatti, il drammatico rito dell’addio. E’ il giorno dei funerali dei tre giovani monrealesi uccisi nel corso di una sparatoria il 27 aprile scorso in p ... 🔗blogsicilia.it