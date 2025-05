Monreale migliaia di persone per l’ultimo saluto ai tre ragazzi uccisi | Stato assente la strage si poteva evitare

Monreale – “Basta con Gomorra e Mare Fuori. Qui si muore davvero”. Lo striscione appeso a una delle case che si affacciano su piazza Guglielmo II è il più fotografato dai ragazzi della città che stamattina si sono riversati in Cattedrale per partecipare alla celebrazione dei funerali di Andrea, Salvo e Massimo, ammazzati da un ragazzo 19enne. migliaia le persone che hanno assistito alla cerimonia dentro e fuori la Chiesa. ‹ › 1 11 ‹ › 2 11 ‹ › 3 11 ‹ › 4 11 ‹ › 5 11 ‹ › 6 11 ‹ › 7 11 ‹ › 8 11 ‹ › 9 11 ‹ › 10 11 ‹ › 11 11 Davanti alle tre bare bianche ci sono gli amici, i familiari ma non solo. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Monreale, migliaia di persone per l’ultimo saluto ai tre ragazzi uccisi: “Stato assente, la strage si poteva evitare” – “Basta con Gomorra e Mare Fuori. Qui si muore davvero”. Lo striscione appeso a una delle case che si affacciano su piazza Guglielmo II è il più fotografato daidella città che stamattina si sono riversati in Cattedrale per partecipare alla celebrazione dei funerali di Andrea, Salvo e Massimo, ammazzati da un ragazzo 19enne.leche hanno assistito alla cerimonia dentro e fuori la Chiesa. ‹ › 1 11 ‹ › 2 11 ‹ › 3 11 ‹ › 4 11 ‹ › 5 11 ‹ › 6 11 ‹ › 7 11 ‹ › 8 11 ‹ › 9 11 ‹ › 10 11 ‹ › 11 11 Davanti alle tre bare bianche ci sono gli amici, i familiari ma non solo. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Su altri siti se ne discute

Strage Monreale, i funerali di Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo: centinaia di persone in Duomo per l'ultimo saluto - A Monreale è il giorno del dolore. La comunità si stringe alle famiglie per dare l'ultimo saluto a Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo, i tre giovani uccisi nel... 🔗leggo.it

Libano, migliaia di persone al funerale di Nasrallah: commozione al passaggio del feretro - Decine di migliaia di persone si sono radunate in uno stadio di Beirut per partecipare al funerale dell’ex leader di Hezbollah, quasi cinque mesi dopo essere stato ucciso in un attacco aereo israeliano in un sobborgo meridionale della capitale libanese. Hassan Nasrallah, a capo del gruppo per 32 anni e uno dei suoi fondatori, è stato ucciso il 27 settembre dell’anno scorso dall’aeronautica militare israeliana, che ha sganciato più di 80 bombe sulla sala operativa principale del gruppo militante a Dahieh, a sud di Beirut. 🔗lapresse.it

Campi Flegrei, forte scossa nella notte. Danni ad auto ed edifici: panico, migliaia di persone in strada - Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4,4 ha colpito i Campi Flegrei, con epicentro a Pozzuoli, alle 1.25 della notte. Il sisma ha svegliato di soprassalto migliaia di persone che, in preda al panico, sono scese in strada nonostante la pioggia battente. Alla scossa principale ne sono seguite altre sei, la più forte di magnitudo 1.6 alle 1.40, proseguendo fino all’alba. Secondo l’Osservatorio Vesuviano, l’evento ha registrato accelerazioni mai rilevate prima, segnale di una violenza sismica crescente nell’area flegrea. 🔗thesocialpost.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Monreale, migliaia di persone per l’ultimo saluto ai tre ragazzi uccisi: “Stato assente, la…; Sparatoria Monreale, in migliaia ai funerali dei tre ragazzi uccisi. FOTO; Monreale si ferma per l'ultimo saluto ai tre giovani assassinati: stamattina il funerale; A Monreale migliaia di persone ai funerali di Andrea, Salvo e Massimo: «Per loro piange tutta l’Ital.... 🔗Ne parlano su altre fonti

Monreale, migliaia di persone per l’ultimo saluto ai tre ragazzi uccisi: “Stato assente, la strage si poteva evitare” - Davanti al luogo della sparatoria dove il 19enne Salvatore Calvaruso, con l’aiuto di quattro complici, ha sparato, parlano i mazzi di fiori ma soprattutto le lettere lasciate dai coetanei: "Non capite ... 🔗ilfattoquotidiano.it

A Monreale migliaia di persone ai funerali di Andrea, Salvo e Massimo: «Per loro piange tutta l’Italia» - Tanti giovani con le magliette con i volti delle vittime. L'arcivescovo: «Nessuna comunità oggi è immune dalla violenza» ... 🔗lasicilia.it

Folla ai funerali dei ragazzi uccisi a Monreale, l’omaggio degli amici: “Nessuno muore nel cuore di chi resta” - Migliaia di persone si sono riunite a Monreale per partecipare ai funerali di Massimo Pirozzo, Salvo Turdo e Andrea Miceli, i tre giovani di 23, 25 e 26 ... 🔗fanpage.it