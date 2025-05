Monreale in lutto i funerali delle vittime della strage

della città in lutto la commozione e le lacrime dei più giovani e la paura degli adulti. Accanto ai fiori le foto dei tre ventenni sulle t-shirt degli amici con la frase: "il sole non lo spegni se gli spari". Le indagini proseguono. Salvatoere Caruso, arrestato con l'accusa di essere uno dei responsabili della strage non sarebbe stato il solo a sparare. "Mira alla folla, non in aria" avrebbe udito qualcuno dei testimoni. Gli inquirenti sono a caccia di chi era con lui quella sera e in particolare di un uomo di alta statura con barba scura, che era in sella a una moto. 🔗 Tgcom24.mediaset.it - Monreale in lutto, i funerali delle vittime della strage Nella piazzacittà inla commozione e le lacrime dei più giovani e la paura degli adulti. Accanto ai fiori le foto dei tre ventenni sulle t-shirt degli amici con la frase: "il sole non lo spegni se gli spari". Le indagini proseguono. Salvatoere Caruso, arrestato con l'accusa di essere uno dei responsabilinon sarebbe stato il solo a sparare. "Mira alla folla, non in aria" avrebbe udito qualcuno dei testimoni. Gli inquirenti sono a caccia di chi era con lui quella sera e in particolare di un uomo di alta statura con barba scura, che era in sella a una moto. 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Monreale in lutto: folla ai funerali delle vittime della sparatoria - AGI - Sono migliaia le persone che a Monreale partecipano al funerale di Massimo Pirozzo, Salvo Turdo e Andrea Miceli, i tre giovani uccisi nella sparatoria avvenuta nella cittadina alle porte di Palermo. Oltre a chi è riuscito a entrare in chiesa, un maxischermo consente a centinaia di persone di assistere dall'esterno alla cerimonia. "Essere qui, davanti ai corpi senza vita di Andrea, Salvatore e Massimo, ci pone brutalmente di fronte alla gravità della situazione sociale nella quale siamo immersi, caratterizzata troppo spesso dalla violenza". 🔗agi.it

Sparatoria Monreale, oggi i funerali delle tre vittime: proseguono le indagini - Si celebrano oggi i funerali di Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo (CHI ERANO), i tre giovani uccisi nella sparatoria avvenuta nella piazza di Monreale, a dieci chilometri da Palermo, nella notte tra sabato 26 e domenica 27 aprile. Il fermo di Salvatore Calvaruso, 19enne del rione palermitano dello Zen, accusato della strage, è stato convalidato ieri dal gip di Palermo. Le indagini proseguono per identificare i complici. 🔗tg24.sky.it

Sparatoria Monreale, folla ai funerali delle tre vittime: proseguono le indagini - In tantissimi a dare l’ultimo saluto a Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo (CHI ERANO), i tre giovani uccisi nella sparatoria avvenuta nella piazza di Monreale, a dieci chilometri da Palermo, nella notte tra sabato 26 e domenica 27 aprile. Una folla commossa si è radunata dentro e fuori il Duomo per partecipare alle esequie e stringersi attorno alle famiglie. Nonostante la presenza di migliaia di persone, almeno un centinaio è rimasto fuori dalla cattedrale. 🔗tg24.sky.it

Monreale in lutto: folla ai funerali delle vittime della sparatoria - AGI - Sono migliaia le persone che a Monreale partecipano al funerale di Massimo Pirozzo, Salvo Turdo e Andrea Miceli, i tre giovani uccisi nella sparatoria avvenuta nella cittadina alle porte di Pale ... 🔗msn.com

Strage di Monreale, il giorno del dolore, oggi i funerali delle tre giovani vittime - Sono stati accolti da un lunghissimo applauso i feretri dei tre giovani uccisi sabato nella sparatoria a Monreale (Palermo). Le tre bare bianche, ognuna con la foto della vittima, hanno fatto ingresso ... 🔗msn.com

I funerali di Monreale, rabbia e indignazione: “Erano la luce del sole” - MONREALE (PALERMO) – C’è dolore e indignazione nelle parole dei parenti delle vittime. Salgono sull’altare della cattedrale per ricordare i propri cari, ringraziare la comunità monrealese ma anche per ... 🔗livesicilia.it