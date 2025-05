Monreale in lutto | folla ai funerali delle vittime della sparatoria

Monreale partecipano al funerale di Massimo Pirozzo, Salvo Turdo e Andrea Miceli, i tre giovani uccisi nella sparatoria avvenuta nella cittadina alle porte di Palermo. Oltre a chi è riuscito a entrare in chiesa, un maxischermo consente a centinaia di persone di assistere dall'esterno alla cerimonia. "Essere qui, davanti ai corpi senza vita di Andrea, Salvatore e Massimo, ci pone brutalmente di fronte alla gravità della situazione sociale nella quale siamo immersi, caratterizzata troppo spesso dalla violenza". Cosi monsignor Gualtiero Isacchi, arcivescovo di Monreale durante i funerali dei tre giovani uccisi a Monreale nella sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsi. "Non sappiamo più parlare, dobbiamo urlare - ha proseguito -, non sappiamo più dialogare, dobbiamo inveire; non sappiamo ascoltare, dobbiamo imporci. 🔗 Agi.it - Monreale in lutto: folla ai funerali delle vittime della sparatoria AGI - Sono migliaia le persone che apartecipano al funerale di Massimo Pirozzo, Salvo Turdo e Andrea Miceli, i tre giovani uccisi nellaavvenuta nella cittadina alle porte di Palermo. Oltre a chi è riuscito a entrare in chiesa, un maxischermo consente a centinaia di persone di assistere dall'esterno alla cerimonia. "Essere qui, davanti ai corpi senza vita di Andrea, Salvatore e Massimo, ci pone brutalmente di fronte alla gravitàsituazione sociale nella quale siamo immersi, caratterizzata troppo spesso dalla violenza". Cosi monsignor Gualtiero Isacchi, arcivescovo didurante idei tre giovani uccisi anellaavvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsi. "Non sappiamo più parlare, dobbiamo urlare - ha proseguito -, non sappiamo più dialogare, dobbiamo inveire; non sappiamo ascoltare, dobbiamo imporci. 🔗 Agi.it

Sparatoria Monreale, folla ai funerali delle tre vittime: proseguono le indagini - In tantissimi a dare l’ultimo saluto a Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo (CHI ERANO), i tre giovani uccisi nella sparatoria avvenuta nella piazza di Monreale, a dieci chilometri da Palermo, nella notte tra sabato 26 e domenica 27 aprile. Una folla commossa si è radunata dentro e fuori il Duomo per partecipare alle esequie e stringersi attorno alle famiglie. Nonostante la presenza di migliaia di persone, almeno un centinaio è rimasto fuori dalla cattedrale. 🔗tg24.sky.it

Monreale, chi sono le tre giovani vittime del sabato di terrore: spari tra la folla - Notte di sangue nel cuore di Monreale, in provincia di Palermo. Una lite scoppiata per futili motivi si è trasformata in tragedia: una sparatoria ha causato la morte di tre giovani, lasciando la comunità sconvolta. È successo in piazza Duomo, in pieno centro storico, davanti agli occhi attoniti di almeno un centinaio di persone. La dinamica della tragedia: dalla lite agli spari Secondo una prima ricostruzione, tutto è iniziato con una rissa all’esterno di una pizzeria tra due gruppi di giovani, uno proveniente da Palermo e l’altro da Monreale. 🔗notizieaudaci.it

