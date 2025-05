Monreale in ginocchio per Masino Salvo e Andrea l’urlo dei familiari | LO STATO DOVE’?

Masino, Salvo e Andrea, vittime della strage del 27 aprile(Monrealelive.it) 🔗 Monrealelive.it - Monreale in ginocchio per Masino, Salvo e Andrea, l’urlo dei familiari: “LO STATO DOVE’?” Commozione e appelli alla giustizia ai funerali di, vittime della strage del 27 aprile(live.it) 🔗 Monrealelive.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Monreale brilla per Masino, Salvo e Andrea: un immenso abbraccio d’amore - Un'onda di commozione e partecipazione ha travolto Monreale questa sera, in occasione della fiaccolata organizzata in memoria dei tre giovani tragicamente scomparsi (Monrealelive.it) 🔗monrealelive.it

Strage Monreale, su TikTok il video che racconta la tragedia: «Un colpo di casco, poi le pistole. Salvo mi è morto tra le braccia» - C'è un audio di un giovane che su TikTok racconta la strage di Monreale in cui sono stati uccisi Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo. Un racconto che... 🔗leggo.it

Ragazzi uccisi a Monreale, dolore e applausi ai funerali di Salvo, Andrea e Massimo - (Adnkronos) – A Monreale si celebrano i funerali di Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo, i tre giovani uccisi nel corso di una sparatoria nella notte tra sabato e domenica, a pochi passi dal Duomo. Accolti da un lunghissimo applauso i feretri bianchi dei tre ragazzi. Su ognuna delle tre bare la foto della […] 🔗periodicodaily.com

Su questo argomento da altre fonti

Monreale brilla per Masino, Salvo e Andrea: un immenso abbraccio d’amore - Migliaia di persone. Un fiume infinito di gente. Una marea umana. È stata enorme la partecipazione alla fiaccolata in onore di Massimo Pirozzo, Salvo Turdo e Andrea Miceli, uccisi nella folle sparator ... 🔗informazione.it

Andrea, Salvo e Massimo: tre ragazzi uccisi in una sera di festa tra la folla di Monreale - 25 e 23 anni l'età di Andrea e Salvo, cugini inseparabili fino alla fine. Massimo, pazzo per l'elettronica, ne aveva 26 ... 🔗rainews.it

Chi erano Salvo e Andrea, cugini inseparabili morti nella sparatoria a Monreale - Secondo testimoni, Andrea ha chiuso la fidanzata in auto e poi, sotto le pallottole, è corso ad aiutare Salvo. La terza vittima ... vittime della sparatoria di Monreale. La terza è Massimo ... 🔗rainews.it