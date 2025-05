Monreale funerali 3 giovani uccisi Arcivescovo | dobbiamo interrogarci tutti

Monreale le salme dei tre giovani uccisi a colpi di pistola durante una lite qualche giorno fa nella cittadina in provincia di Palermo. "dobbiamo interrogarci tutti su questa realtà sempre più violenta", ha detto l'Arcivescovo di Monreale, Isacchi, durante l'omelia. Servizio di Nicola Ferrante.

Monreale, oggi i funerali dei tre giovani. Si cerca un complice - In Sicilia. Celebrati in mattinata i funerali dei tre giovani monrealesi uccisi in una sparatoria nella notte tra sabato e domenica. In una lettera aperta gli arcivescovi di Monreale e Palermo, mons. Isacchi e Lorefice scrivono: “È una tragedia che interpella tutti” Servizio di Beatrice Bossi The post Monreale, oggi i funerali dei tre giovani. Si cerca un complice first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Sparatoria a Monreale, i feretri dei tre giovani escono dal Duomo: applausi e lacrime ai funerali - Sono iniziati nella mattinata di venerdì 2 aprile i funerali dei tre giovani uccisi in una sparatoria a Monreale. Davanti al Duomo migliaia di persone si sono riunite per dare l’ultimo saluto ai giovani, tra striscioni, palloncini bianchi e commozione. Per seguire la cerimonia sono stati allestiti due maxi-schermi nelle due piazze. Quando le bare di Salvatore Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli hanno lasciato la chiesa, è scattato un lungo applauso. 🔗ilfattoquotidiano.it

Monreale, oggi i funerali dei tre giovani uccisi: si cercano i complici del 19enne indagato - Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, la lite sarebbe nata a seguito di un commento delle giovani vittime. "Andate piano, qui è pieno di gente", avrebbero detto ai giovani dello Zen arrivati a bordo dei motorini. Tanto sarebbe bastato a dare inizio ad una rissa violentissima, anche con l'uso di arma da fuoco L'articolo Monreale, oggi i funerali dei tre giovani uccisi: si cercano i complici del 19enne indagato proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Sparatoria Monreale, folla e commozione ai funerali dei tre giovani uccisi - (LaPresse) Si sono svolti stamattina nel Duomo di Monreale, in provincia di Palermo, i funerali di Salvatore Turdo, Andrea Micheli e Massimo ... 🔗stream24.ilsole24ore.com

Palermo, sparatoria a Monreale: i funerali dei 3 giovani uccisi - A Monreale (Palermo) è il giorno dei funerali di Salvatore Turdo, 23 anni, Andrea Micheli e Massimo Pirozzo, entrambi 26enni, i tre giovani uccisi a colpi di arma da fuoco nella notte tra il 26 e 27 a ... 🔗msn.com

Strage di Monreale, il giorno del dolore, oggi i funerali delle tre giovani vittime - Sono stati accolti da un lunghissimo applauso i feretri dei tre giovani uccisi sabato nella sparatoria a Monreale (Palermo). Le tre bare bianche, ognuna con la foto della vittima, hanno fatto ingresso ... 🔗msn.com