Monreale domani esce il SS Crocifisso nuova giornata di dolore e preghiera

domani, 3 maggio, u Patruzzu amurusu uscirà dal Santuario del SS Crocifisso e scenderà in strada. Sarà un accompagnamento solenne e doloroso a causa dei fatti di cronaca accaduti a Monreale e all’indomani del funerale di Massimo, Salvo e Andrea. L’itinerario cdi giorno 3 Maggio, per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, sentito l’Arcivescovo e .(Monrealelive.it) 🔗 Monrealelive.it - Monreale, domani esce il SS Crocifisso, nuova giornata di dolore e preghiera , 3 maggio, u Patruzzu amurusu uscirà dal Santuario del SSe scenderà in strada. Sarà un accompagnamento solenne e doloroso a causa dei fatti di cronaca accaduti ae all’indel funerale di Massimo, Salvo e Andrea. L’itinerario cdi giorno 3 Maggio, per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, sentito l’Arcivescovo e .(live.it) 🔗 Monrealelive.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

C'è ancora domani, il film di Paola Cortellesi esce nelle sale americane e in quelle cinesi: "Un capolavoro" - La pellicola italiana ha ricevuto il plauso della critica americana e anche di quella dei giornali cinesi e si prepara ad approdare in quei territori dopo il successo in Europa Dopo il sensazionale successo in patria e in Europa, C'è ancora domani affronterà a breve due dei più importanti mercati al mondo: l'America del Nord e la Cina. Negli Stati Uniti, dove il film uscirà domani, 7 marzo, la critica lo ha recensito in modo entusiastico su testate come, tra le altre, l'Hollywood Reporter, il Financial Times e il New York Times e anche su questa base, oltre al fenomeno che ha rappresentato al ... 🔗movieplayer.it

Monreale, domani il funerale di Antonio Alongi - Monreale – Sarà trasferita oggi a casa la salma di Antonino Alongi, 55 anni, morto all’interno di una villetta di via Regione Siciliana, a Monreale, nei giorni scorsi. Dopo il via da parte del pm che segue l’inchiesta, il corpo del l’operaio sarà restituito alla famiglia per la celebrazione del funerale che si terrà all’interno […] 🔗monrealelive.it

Luca V Esce Domani Con ‘Pelle di Prozac’ che Esplora l’Alienazione Emotiva - Domani 14 marzo 2025 esce il nuovo singolo di Luca V, “Pelle di Prozac”, un’intensa riflessione sulle difficoltà di comunicazione e sul senso di alienazione emotiva, con sonorità indie ed emo-pop che accompagnano un testo malinconico e profondamente personale. Luca V, pseudonimo di Luca Mercandino, è un cantante e cantautore italiano che mescola pop, indie e influenze cantautorali. “Pelle di Prozac”, Il Nuovo Singolo di Luca V in Arrivo il 14 Marzo 2025 Dal 14 marzo 2025, gli appassionati di musica potranno ascoltare “PELLE DI PROZAC”, il nuovo singolo dell’artista italiano Luca V. 🔗spettacolo.periodicodaily.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Festa del Santissimo Crocifisso a Monreale: da Gabbani al cabaret, gli eventi in piazza; Oggi il SS. Crocifisso esce dal Duomo di Monreale. Poi via Roma e via Pietro Novelli; MONREALE, FESTA DEL SANTISSIMO CROCIFISSO 2024: IL PROGRAMMA COMPLETO; San Gavino Monreale. Auto esce di strada e si ribalta: un morto e 3 feriti. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Monreale, domani il funerale di Antonio Alongi - Monreale – Sarà trasferita oggi a casa la salma di Antonino Alongi, 55 anni, morto all’interno di una villetta di via Regione Siciliana, a Monreale, nei giorni scorsi. Dopo il via da parte ... 🔗informazione.it