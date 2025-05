Monreale ai funerali dei ragazzi uccisi palloncini a forma di cuore

palloncini rossi a forma di cuore e bianchi e azzurri e verdi, legati a una croce, all’uscita dei feretri dal Duomo di Monreale (Palermo), al termine dei funerali di Salvatore Turdo, 23 anni, Andrea Micheli e Massimo Pirozzo, entrambi 26enni. I tre giovani sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco nella notte tra il 26 e 27 aprile nella cittadina, dopo una lite legata agli scooter con un gruppo di ragazzi dello Zen di Palermo. Un 19enne è stato arrestato. 🔗 Lapresse.it - Monreale, ai funerali dei ragazzi uccisi palloncini a forma di cuore Commozione, applausi erossi adie bianchi e azzurri e verdi, legati a una croce, all’uscita dei feretri dal Duomo di(Palermo), al termine deidi Salvatore Turdo, 23 anni, Andrea Micheli e Massimo Pirozzo, entrambi 26enni. I tre giovani sono statia colpi di arma da fuoco nella notte tra il 26 e 27 aprile nella cittadina, dopo una lite legata agli scooter con un gruppo didello Zen di Palermo. Un 19enne è stato arrestato. 🔗 Lapresse.it

Ne parlano su altre fonti

Ragazzi uccisi a Monreale, dolore e applausi ai funerali di Salvo, Andrea e Massimo - (Adnkronos) – A Monreale si celebrano i funerali di Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo, i tre giovani uccisi nel corso di una sparatoria nella notte tra sabato e domenica, a pochi passi dal Duomo. Accolti da un lunghissimo applauso i feretri bianchi dei tre ragazzi. Su ognuna delle tre bare la foto della […] 🔗periodicodaily.com

Sparatoria Monreale, in migliaia ai funerali dei tre ragazzi uccisi. FOTO - In un duomo gremito si è tenuto l’ultimo saluto a Salvatore Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli, morti durante una sparatoria nella notte tra il 26 e il 27 aprile. L’arcivescovo Isacchi nell'omelia: “Nessuna comunità è immune da un tale contagio di violenza”. Domenica a Palermo si terrà una fiaccolata in memoria delle vittime 🔗tg24.sky.it

Folla ai funerali dei ragazzi uccisi a Monreale, l’omaggio degli amici: “Nessuno muore nel cuore di chi resta” - Migliaia di persone si sono riunite a Monreale per partecipare ai funerali di Massimo Pirozzo, Salvo Turdo e Andrea Miceli, i tre giovani di 23, 25 e 26 anni uccisi nella sparatoria avvenuta nella cittadina. Le bare sono state accolte da un lungo applauso, mentre alcuni giovani, amici delle vittime, hanno esposto uno striscione: "Nessuno muore nel cuore di chi resta".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Monreale in lutto: folla ai funerali delle vittime della sparatoria; Strage di Monreale, in migliaia al funerale dei tre ragazzi uccisi: applausi all'arrivo delle bare; Folla ai funerali dei tre ragazzi uccisi a Monreale; Un silenzio carico di dolore ai funerali dei tre ragazzi uccisi a Monreale. L'arcivescovo: Nessuna comunità è immune dalla violenza. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

La strage di Monreale, folla ai funerali dei tre ragazzi uccisi a Monreale - Due piazze gremite, parenti e amici nel Duomo di Monreale hanno accolto le salme di Salvatore Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli, i tre giovani uccisi nella sparatoria avvenuta dopo la mezzanotte ... 🔗ansa.it

Monreale: funerali in duomo dei tre ragazzi uccisi da Calvaruso e un complice non ancora identificato - Oggi l’intera cittadina è in lutto. I ragazzi hanno le foto delle vittime sulle magliette. In tanti non riescono a entrare, restano fuori anche le telecamere. Tra la folla qualcuno, complice il caldo, ... 🔗tg.la7.it

Ragazzi uccisi a Monreale, dolore e applausi ai funerali di Salvo, Andrea e Massimo - L'omelia dell'arcivescovo per i tre giovani vittime della sparatoria: "C'è contagio di violenza, serve una radicale inversione di marcia". Migliaia i presenti, tanti gli amici dei ragazzi in Duomo tra ... 🔗msn.com