Monica Setta | La Gialappa' s mi ha invecchiata e imbruttita | l' imitazione punta troppo sulla fisicità sembro un mostro e per questo mi arrivano messaggi d' odio Ma se mi invitassero andrei di corsa

imitazione al GialappaShow. Ma anche di scelte sbagliate del passato: «Non aver accettato di andare all'Isola dei Famosi è il più grande pentimento della mia vita» 🔗 Vanityfair.it - Monica Setta: «La Gialappa's mi ha invecchiata e imbruttita: l'imitazione punta troppo sulla fisicità, sembro un mostro, e per questo mi arrivano messaggi d'odio. Ma se mi invitassero andrei di corsa» La conduttrice parla per la prima volta della reazione dopo l'alShow. Ma anche di scelte sbagliate del passato: «Non aver accettato di andare all'Isola dei Famosi è il più grande pentimento della mia vita» 🔗 Vanityfair.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Monica Setta torna in prima serata e apre le porte anche agli uomini. E sull'imitazione della Gialappa's... - La giornalista e conduttrice Rai Monica Setta non si ferma neanche d'estate. Il suo Storie di donne al bivio, importante successo del palinsesto di Rai2 sia in seconda serata sia il sabato pomeriggio con record di share nell'intrattenimento Day Time, andrà infatti in onda anche a giugno e luglio, promosso in prime time sulla Seconda Rete Rai. La notizia è che la formula del programma aprirà per l'occasione anche agli uomini, con ospiti maschili illustri e di spicco. 🔗iltempo.it

Monica Setta sull’imitazione della Gialappa’s Band: “I messaggi che mi arrivano parlano di body shaming. I miei legali hanno scritto per evitare la deriva social” - La Monica Setta interpretata da Giulia Vecchio su Tv8 conduce “Robba de donne“, l’imitazione della giornalista Rai è in onda qualche settimana nel programma comico “Gialappa Show“. Uno sketch di pochi minuti in cui Vecchio indossa i panni della conduttrice, ne fa una caricatura, con una maschera in viso, intervista donne sconosciute che spaccia per famose e a cui spesso pone domande indelicate: “Ormai lo sport nazionale è fare la mia imitazione e mi fa anche piacere perché è un omaggio al successo di Storie di donne al bivio“, commenta Setta all’agenzia Ansa. 🔗ilfattoquotidiano.it

“A GialappaShow Monica Setta intervista donne che spaccia per famosissime ma non conosce nessuno, a cui fa domande indelicate”: lo rivela la Gialappa’s Band - Al via questa sera la nuova stagione di “GialappaShow“, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, prodotto da Banijay Italia, in prima visione assoluta su TV8, ogni lunedì alle ore 21.30, anche in simulcast su Sky e in streaming su Now. “Si puo? fare satira e ironia senza pensare ai veti del politicamente corretto – afferma Marco Santin a Il Corriere della Sera -. Il limite e? quello del buongusto, l’insulto gratuito non e? nel nostro DNA. 🔗ilfattoquotidiano.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Monica Setta: «La Gialappa's mi ha invecchiata e imbruttita: l'imitazione punta troppo sulla fisicità, sembro un mostro, e per questo mi arrivano messaggi d'odio. Ma se mi invitassero andrei di corsa; Monica Setta sull’imitazione della Gialappa’s Band: “I messaggi che mi arrivano parlano di…; Monica Setta: La parodia della Gialappa? I miei legali hanno scritto a Tv8...; Monica Setta mi ha chiamata per la mia imitazione: Giulia Vecchio rivela la reazione della conduttrice. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Monica Setta, arriva una nuova parodia al GialappaShow - Arriva una nuova simpatica parodia di Monica Setta al GialappaShow: a vestire i panni della conduttrice è ancora Giulia Vecchio ... 🔗novella2000.it

Monica Setta: "La parodia della Gialappa? I miei legali hanno scritto a Tv8..." - Monica Setta commenta per la prima volta pubblicamente la sua parodia che Giulia Vecchio propone da qualche settimana al GialappaShow su Tv8. La giornalista volto Rai (Unomattina in famiglia), interpe ... 🔗rtl.it

Imitazione Gialappas, messaggi violenti e body shaming: Monica Setta denuncia - La conduttrice nel mirino della satira della Gialappas: "Purtroppo sono costretta a difendermi perché la cosa sta sfuggendo di mano a tutti" Messaggi violenti e body shaming, Monica Setta denuncia "No ... 🔗msn.com