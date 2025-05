Monfalcone via alle iscrizioni ai nidi comunali per l' anno 2025 2026 | tutte le info

Monfalcone ha annunciato l'avvio delle procedure di iscrizione ai propri nidi d’infanzia comunali per l’anno educativo 20252026. Le famiglie interessate a presentare le domande avranno tempo fino alle ore 23.59 di sabato 31 maggio 2025 per completare la procedura.iscrizioni solo. 🔗 Udinetoday.it - Monfalcone, via alle iscrizioni ai nidi comunali per l'anno 2025/2026: tutte le info Il Comune diha annunciato l'avvio delle procedure di iscrizione ai proprid’infanziaper l’educativo. Le famiglie interessate a presentare le domande avrtempo finoore 23.59 di sabato 31 maggioper completare la procedura.solo. 🔗 Udinetoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Corsa ai nidi d’infanzia. Iscrizioni al via da lunedì, open day nelle scuole - Scatta la corsa alle iscrizioni agli asili nido, i più ricercati dai genitori con impegni di lavoro improrogabili. Il bando per le domande di ammissione ai nidi d’infanzia per l’anno scolastico 2025-2026 sarà aperto da lunedì 10 marzo fino a sabato 19 aprile 2025. Per i soli nati in aprile, maggio e fino al 15 giugno 2025, le domande potranno essere presentate entro il 17 giugno 2025. In vista delle iscrizioni, esattamente come avviene ogni anno, ai genitori viene riproposta l’opportunità di conoscere da vicino i nidi d’infanzia comunali e i nidi privati in convenzione con lo scopo di ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Cortona, aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali. Come visitare le strutture - Arezzo, 7 aprile 2025 – Sono aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia del Comune di Cortona. Da questo lunedì 7 fino a mercoledì 30 aprile, all’indirizzo web https://www.comune.cortona.ar.it/novita/avvisi/apertura-delle-iscrizioni-ai-nidi-dinfanzia-comunali-per-lanno-educativo-20252026 è possibile scaricare la documentazione. Nell’avviso pubblico sono indicate alcune informazioni utili come il numero di posti disponibili per ciascuna struttura (Il Castello a Camucia, Raggio di Sole a Cortona e L’Aquilone a Terontola) e per ciascuna fascia d’età, oltre ai vari tipi di offerta: tempo ... 🔗lanazione.it

Nidi comunali e privati accreditati: pubblicato il bando per le iscrizioni - Sono aperte le iscrizioni per l’anno educativo 2025/2026 ai posti disponibili presso gli asili nido comunali e ai posti in convenzione negli asili nido privati accreditati. Nel sito del Comune di Arezzo al seguente link https://www.comune.arezzo... 🔗arezzonotizie.it

Nidi, al via iscrizioni per il mese di luglio 2025 - Al via le iscrizioni ai Nidi di Roma Capitale per il mese di luglio 2025. È stato pubblicato l'avviso pubblico con i requisiti, le indicazioni sul funzionamento del servizio e le modalità di ... 🔗euroroma.net

