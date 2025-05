Mondiale Superbike al Cremona Circuit anche le moto piacentine di Due tempi bei tempi

anche i colori rossoneri di Piacenza Expo e di "Due tempi bei tempi" alla tappa italiana del Mondiale Superbike, in programma da venerdì 2 a domenica 4 maggio a Cremona Circuit.L’area paddock del Circuito lombardo, che quest’anno per la prima volta ospita il più importante. 🔗 Ilpiacenza.it - Mondiale Superbike, al Cremona Circuit anche le moto "piacentine" di Due tempi bei tempi Ci sarannoi colori rossoneri di Piacenza Expo e di "Duebei" alla tappa italiana del, in programma da venerdì 2 a domenica 4 maggio a.L’area paddock delo lombardo, che quest’anno per la prima volta ospita il più importante. 🔗 Ilpiacenza.it

Se ne parla anche su altri siti

Parte il Mondiale Superbike, e Bergamo c’è: in sella Barni Racing Team e Andrea Locatelli - MOTOCICLISMO. La scuderia di Calvenzano per la prima volta schiera due moto (Danilo Petrucci e Yari Montella i piloti), il 28enne selvinese sempre alla guida di una Yamaha. 🔗ecodibergamo.it

Superbike, Nicolò Bulega: è l’anno giusto per la vittoria del Mondiale? - La stagione 2025 di Superbike è cominciata con un segnale forte e chiaro: Nicolò Bulega ha cambiato registro. Dopo il secondo posto del Mondiale dello scorso anno, il pilota emiliano ha confermato quello che si era visto nei test e ha fatto incetta di vittorie a Phillip Island nel GP d’Australia, vincendo entrambe le gare e la Superpole Race. Un Mondiale che ha mostrato subito la grandissima competitività da parte della Ducati, con Bulega in primis che ha dominato la scena ed è sembrato avere un margine a tratti quasi imbarazzante rispetto agli avversari, che sarà da valutare in altri ... 🔗oasport.it

Debutto da urlo per Andrea Iannone al Mondiale Superbike: doppio podio! - Chi ben comincia è a metà dell'opera. E chi ben comincia fa capire a tutti che per l'iride bisogna fare i conti con il campione di Vasto. Ottima giornata conclusiva del Round 1 per il Team Go Eleven e in particolare per Andrea Iannone sul tracciato di Phillip Island, prima tappa del World Sbk... 🔗chietitoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

SBK 2025. ORARI TV del GP d’Italia al Cremona Circuit; PROGRAMMA COMPLETO: tutti gli orari del weekend di Cremona!; Superbike Cremona 2025, Jonathan Rea ci prova: gli orari tv e streaming; Due tempi bei tempi al mondiale superbike di Cremona. 🔗Approfondimenti da altre fonti

SBK 2025. GP d'Italia a Cremona. La sfilata tricolore con Bulega, Petrucci e Iannone accende Piazza del Duomo [GALLERY] - La grande festa organizzata nel centro della città ha dato il via all’Acerbis Italian Round. Oltre ai tre piloti SBK, erano presenti anche due rappresentanti di SSP e mondiale femminile ... 🔗moto.it

Superbike, Nicolò Bulega il più veloce nella FP1 a Cremona. 2° Petrucci davanti a Razgatlioglu - Nicolò Bulega ha iniziato col piglio giusto il week end di Cremona, quarta tappa del Mondiale 2025 di Superbike. Sul circuito lombardo, il leader della ... 🔗oasport.it

Superbike oggi in tv, GP Italia 2025: orari prove libere, programma, streaming - Oggi, venerdì 2 maggio, prima giornata del week end di Cremona (Italia), quarta tappa del Mondiale 2025 di Superbike. Sul circuito lombarto i centauri ... 🔗oasport.it