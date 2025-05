Mondiale Superbike al Cremona Circuit anche le moto piacentine di Due tempi bei tempi

© Ilpiacenza.it - Mondiale Superbike, al Cremona Circuit anche le moto "piacentine" di Due tempi bei tempi anche i colori rossoneri di Piacenza Expo e di "Due tempi bei tempi" alla tappa italiana del Mondiale Superbike, in programma da venerdì 2 a domenica 4 maggio a Cremona Circuit.L’area paddock del Circuito lombardo, che quest’anno per la prima volta ospita il più importante. 🔗 Ci sarannoi colori rossoneri di Piacenza Expo e di "Duebei" alla tappa italiana del, in programma da venerdì 2 a domenica 4 maggio a.L’area paddock delo lombardo, che quest’anno per la prima volta ospita il più importante. 🔗 Ilpiacenza.it

Mondiale Superbike, al Cremona Circuit anche le moto "piacentine" di Due tempi bei tempi - Ci saranno anche i colori rossoneri di Piacenza Expo e di "Due tempi bei tempi" alla tappa italiana del Mondiale Superbike, in programma da venerdì 2 a domenica 4 maggio a Cremona Circuit. L'area paddock del circuito lombardo, che quest'anno per la prima volta ospita il più importante...

Parte il Mondiale Superbike, e Bergamo c’è: in sella Barni Racing Team e Andrea Locatelli - MOTOCICLISMO. La scuderia di Calvenzano per la prima volta schiera due moto (Danilo Petrucci e Yari Montella i piloti), il 28enne selvinese sempre alla guida di una Yamaha. 🔗ecodibergamo.it

Superbike, Nicolò Bulega: è l’anno giusto per la vittoria del Mondiale? - La stagione 2025 di Superbike è cominciata con un segnale forte e chiaro: Nicolò Bulega ha cambiato registro. Dopo il secondo posto del Mondiale dello scorso anno, il pilota emiliano ha confermato quello che si era visto nei test e ha fatto incetta di vittorie a Phillip Island nel GP d’Australia, vincendo entrambe le gare e la Superpole Race. Un Mondiale che ha mostrato subito la grandissima competitività da parte della Ducati, con Bulega in primis che ha dominato la scena ed è sembrato avere un margine a tratti quasi imbarazzante rispetto agli avversari, che sarà da valutare in altri ... 🔗oasport.it

Mondiale Superbike, Petrucci terzo nelle prove libere sul circuito "amico" di Cremona - Nella prima giornata di prove a Cremona, dove l'anno scorso trionfò per la prima volta nel Mondiale Superbike, Danilo Petrucci ha chiuso terzo nella combinata con il tempo della mattina. 🔗corrieredellumbria.it

SBK 2025. GP d’Italia a Cremona. Bulega: “Felice del mio passo, ma Toprak mi marca stretto” - Nicolò Bulega ha cominciato il fine settimana di Cremona nel miglior modo possibile. Il romagnolo è stato il pilota più veloce dopo i primi due turni di prove libere. Un risultato senza dubbio positiv ... 🔗informazione.it

Superbike, Nicolò Bulega il più veloce nella FP1 a Cremona. 2° Petrucci davanti a Razgatlioglu - Nicolò Bulega ha iniziato col piglio giusto il week end di Cremona, quarta tappa del Mondiale 2025 di Superbike. Sul circuito lombardo, il leader della ... 🔗oasport.it