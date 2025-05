Monasterolo incendio nel seminterrato di una abitazione | famiglia evacuata nella notte

incendio. Divampato dal locale nel seminterrato, dove è custodita anche l’asciugatrice. Non ci sono feriti: la chiamata ai soccorsi intorno alle 23 del primo maggio. L’intervento dei Vigili del fuoco di Bergamo e Lovere. 🔗 Ecodibergamo.it - Monasterolo, incendio nel seminterrato di una abitazione: famiglia evacuata nella notte L’. Divampato dal locale nel, dove è custodita anche l’asciugatrice. Non ci sono feriti: la chiamata ai soccorsi intorno alle 23 del primo maggio. L’intervento dei Vigili del fuoco di Bergamo e Lovere. 🔗 Ecodibergamo.it

Se ne parla anche su altri siti

Incendio in un’abitazione ad Albano Laziale: morto un uomo, gravemente intossicata sua figlia - Tragedia ad Abano Laziale ai Castelli Romani, dove un 69enne è morto carbonizzato e sua figlia è rimasta gravemente intossicata a seguito di un incendio divampato nella loro abitazione.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Famiglia perde beni nell'incendio dell'abitazione, il grande cuore dell'imprenditore: donati dispositivi elettronici - Il titolare di Comet di Ravenna ha donato dispositivi elettronici a favore della famiglia colpita dall’incendio del 13 gennaio in un alloggio Acer di Godo. A seguito dell’evento, la famiglia ha subito la perdita di parte dei propri beni. La donazione contribuirà concretamente a ristabilire una... 🔗ravennatoday.it

Scoppia l'incendio in abitazione, l'allarme in tarda serata - La chiamata alla centrale operativa dei vigili del fuoco è arrivata intorno alle 22.45 di lunedì quando è divampato l'incendio in un'abitazione di via Vittorio Veneto, a Cismon del Grappa, casa che si trova sulla strada principale di Cismon ma di difficile accesso perchè all'interno di un vicolo... 🔗vicenzatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Monasterolo, incendio nel seminterrato di una abitazione: famiglia evacuata nella notte; Incendio in un'abitazione a Monasterolo: famiglia evacuata, nessun ferito. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Monasterolo, incendio nel seminterrato di una abitazione: famiglia evacuata nella notte - Paura nella tarda serata del Primo Maggio a Monasterolo del Castello, dove intorno alle 23 un incendio è divampato in un’abitazione. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco di ... 🔗ecodibergamo.it