Monaco | Draper un mostro Musetti deve portarlo nella sua ragnatela Tyra Grant? Spero una inversione di tendenza

Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, si è pronunciato nel corso dell'ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport, sui temi d'attualità. Il focus è stato sul torneo di Madrid e Lorenzo Musetti è ancora in ballo per qualcosa di molto importante. Il toscano, vittorioso ieri contro il canadese Gabriel Diallo, ha conquistato per la prima volta in carriera l'accesso alle semifinali del 1000 iberico e oggi affronterà il britannico Jack Draper, avversario decisamente complicato."I risultati sono eccezionali, però ieri ho visto una partita molto deludente da parte di Musetti. L'altro era la copia sbiadita che avevo apprezzato contro Dimitrov. Anche perché era uno sport diverso: il bulgaro, in maniera del tutto insensata, rispondeva troppo da vicino, mentre Musetti sulla riga della prima fila.

