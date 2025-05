Molestie e aggressioni all' ex arrestato 50enne a Crotone per maltrattamenti anche contro la figlia minore

Crotone, un uomo è stato arrestato per atti persecutori contro l'ex compagna e la figlia. Violava il divieto di avvicinamento. 🔗 Notizie.virgilio.it - Molestie e aggressioni all'ex, arrestato 50enne a Crotone per maltrattamenti anche contro la figlia minore , un uomo è statoper atti persecutoril'ex compagna e la. Violava il divieto di avvicinamento. 🔗 Notizie.virgilio.it

