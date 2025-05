Molesta le persone al Pronto Soccorso | espulso

Parmatoday.it - Molesta le persone al Pronto Soccorso: espulso La Polizia di Stato ha denunciato uno straniero, irregolare sul territorio nazionale, per rifiuto di fornire la proprie generalità e per inottemperanza all’Ordine del Questore, procedendo successivamente all’accompagnamento presso il Cpr di Bari. I fatti risalgono alla mattina del 30 aprile. 🔗 Parmatoday.it

