Modelli Isa e adesioni al Cpb | online il software per l’invio

adesioni e delle eventuali revoche 🔗 In tema di concordato, l’applicazione informatica recepisce le importanti novità sulle modalità di trasmissione dellee delle eventuali revoche 🔗 Fiscooggi.it

CPB 2025-2026, approvate specifiche tecniche e modalità adesione - Scopri cosa prevede il Provvedimento 195422/2025 sull'adesione al Concordato Preventivo Biennale 2025-2026: specifiche tecniche e modalità operative. 🔗edotto.com

CPB regole di adesione e revoca - Tutte le regole per aderire al CPB secondo due modalità: entro il 31 ottobre con la dichiarazione dei redditi, in via autonoma entro il 31 luglio con specifiche modalità ... 🔗fiscoetasse.com

CPB: modello per invio autonomo - In pratica il Modello CPB contiene il quadro P degli ISA che rispetto allo scorso hanno ... la cui scadenza non coincide con quella per l’adesione al concordato. Il decreto correttivo dovrebbe ... 🔗fiscoetasse.com