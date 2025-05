Modelli Isa e adesioni al Cpb | online il software per l’invio

adesioni e delle eventuali revoche 🔗 In tema di concordato, l’applicazione informatica recepisce le importanti novità sulle modalità di trasmissione dellee delle eventuali revoche 🔗 Fiscooggi.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Modelli Isa e adesioni al Cpb: online il software per l’invio - In tema di concordato, l’applicazione informatica recepisce le importanti novità sulle modalità di trasmissione delle adesioni e delle eventuali revoche 🔗fiscooggi.it

Concordato preventivo biennale 2025-26: disponibile il software 'Il tuo Isa 2025 Cpb' - Al via il concordato preventivo biennale per il biennio 2025-26. E' disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate il software 'Il tuo Isa 2025 Cpb' per calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità (Isa) e accedere alla proposta di concordato preventivo biennale (Cpb) per gli anni 2025 e 2026. Lo fa sapere l'Agenzia delle Entrate in una nota. Quest'anno l'adesione potrà essere formalizzata insieme alla dichiarazione o in alternativa in via 'autonoma', cioè inviando il modello Cpb insieme al solo frontespizio di Redditi 2025. 🔗quotidiano.net

Pil, export, hi-tech vecchi modelli in crisi e la crescita dell?Italia - Il mainstream economico che ha dominato il mondo negli ultimi tre decenni, cioè l?insieme delle opinioni prevalenti in economia, è stato spazzato via in un sol colpo... 🔗ilmattino.it

Cosa riportano altre fonti

Modelli Isa e adesioni al Cpb: online il software per l’invio; Disponibile “Il tuo Isa 2025 Cpb” per accedere al concordato biennale; CPB 2025-2026: modalità di invio del Modello e revoca adesione già espressa; Concordato preventivo biennale: criteri di elaborazione della proposta. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Modelli Isa e adesioni al Cpb: online il software per l’invio - Tutto pronto per Isa e Concordato preventivo biennale. Dopo l’approvazione di specifiche tecniche e modalità di invio, è la volta del software “Il tuo ISA 2025 CPB”, che consente agli interessati di e ... 🔗informazione.it

Concordato preventivo biennale 2025-26: disponibile il software 'Il tuo Isa 2025 Cpb' - Scopri come calcolare l'indice sintetico di affidabilità e aderire al concordato 2025-26 con il software dell'Agenzia delle Entrate. 🔗msn.com

Concordato preventivo 2025-2026: online il software, doppia opzione per l’adesione - (Teleborsa) - È disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate il software "Il tuo ISA 2025 CPB", che consente di calcolare l’indice sintetico di affidabilità (ISA) e accedere alla proposta di Concor ... 🔗finanza.repubblica.it