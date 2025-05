Mobilità e Legge 104 | precedenza solo con preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento

Mobilità usufruendo della precedenza per assistenza a un familiare disabile ai sensi della Legge 104 deve prestare la massima attenzione all’ordine con cui indica le preferenze. Uno degli errori più comuni, e che comporta automaticamente la perdita del diritto alla precedenza, è non inserire il comune di residenza dell’assistito come prima . Mobilità e Legge 104: precedenza solo con preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento Scuolalink. 🔗 Chi presenta domanda diusufruendo dellaper assistenza a un familiare disabile ai sensi della104 deve prestare la massima attenzione all’ordine con cui indica le preferenze. Uno degli errori più comuni, e che comporta automaticamente la perdita del diritto alla, è non inserire ildi residenza dell’assistito come prima .104:conper ildiScuolalink. 🔗 Scuolalink.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Mobilità docenti 2025: quando la legge 104 permette solo di superare i vincoli e quando di avere anche la precedenza - Deroghe e precedenze: cosa permette la legge 104/92 fruita per una condizione personale nonché per il suocero. L'articolo Mobilità docenti 2025: quando la legge 104 permette solo di superare i vincoli e quando di avere anche la precedenza sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Mobilità docenti 2025: chi ha diritto alla precedenza tra deroga per genitore over 65 e assistenza con Legge 104? Pillole di QuestionTime - Nel question time del 3 marzo su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Chiara Cozzetto dell'ANIEF, si è discusso delle precedenze nella mobilità interprovinciale anno scolastico 2025/26 in relazione all’assistenza ai familiari. L'articolo Mobilità docenti 2025: chi ha diritto alla precedenza tra deroga per genitore over 65 e assistenza con Legge 104? Pillole di QuestionTime sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Mobilità ATA 2025: come calcolare il punteggio, l’anzianità di servizio, legge 104. RISPOSTE AI QUESITI - Nuova puntata di question time su Orizzonte Scuola tv per sciogliere i dubbi dei lettori in vista della scadenza del 31 marzo per la presentazione della domanda 2025/26. A rispondere ai quesiti degli utenti Bartolo Cozzolino, amministrativo ed esperto di normativa scolastica. L'articolo Mobilità ATA 2025: come calcolare il punteggio, l’anzianità di servizio, legge 104. RISPOSTE AI QUESITI sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Mobilità 2025 docenti e legge 104: precedenza e superamento vincoli. Si può fruire di entrambi o solo della deroga; CCNI mobilità 2025/2028. Le precedenze previste dalla legge 104/92 per i docenti disabili e Caregiver; Mobilità: precedenza nei trasferimenti per il personale con disabilità personale o che ha bisogno di cure continuative; Mobilità docenti 2025/26: cosa deve fare chi ha la precedenza Legge 104/92?. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online