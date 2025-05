Mkhitaryan | Barcellona-Inter partita folle! Potevamo fare meglio

Mkhitaryan ha segnato, ma l'arbitro ha fischiato fuorigioco per pochissimi centimetri. Dopo Barcellona-Inter ha commentato su TNT Sports la serata. SFORTUNA – Il 3-3 di Montjuic ha regalato mille emozioni agli spettatori, ma non ai tifosi di Barcellona e Inter. Henrikh Mkhitaryan ha detto questo nel post-partita: «È stata una partita folle, bellissima da vedere ma non da giocare. è stata dura, Potevamo fare meglio ma nel calcio può succedere di tutto. Dopo 20 minuti eravamo sul 2-0 ma sapevamo che poteva succedere di tutto. Il Barcellona ci ha messo tanta pressione, sono molto bravi col pallone. Abbiamo dato il massimo. Sfortunatamente non siamo riusciti a mantenere il 3-2, ma fa parte del gioco del calcio. Ora dobbiamo pensare al ritorno. Mkhitaryan, il gol annullato? Sfortunatamente per 2-3 centimetri, non ci posso fare niente.

