Mixed by Erry arriva in tv | cast e trama del film tratto da una storia vera

Mixed by Erry arriva in tv. Il film, vincitore come miglior commedia dei Nastri d'Argento è ora disponibile in chiaro. Vediamo insieme quando verrà trasmesso, chi fa parte del cast e alcune curiosità.Mixed by Erry, il film arriva in tv: quando andrà in ondaMixed by Erry ha conquistato pubblico e critica. Il film del 2023 ha infatti incassato oltre un milione ed è stato diretto da Sydney Sibilia. Dopo essere stato distribuito in streaming su Netflix, arriva ora in chiaro. L'appuntamento è per venerdì 9 maggio 2025 in prima serata, alle 21.20, su Rai2.Ma di cosa parla Mixed by Erry? La trama è tratta da una storia vera: la pellicola racconta di tre fratelli, Enrico (detto Erry), Peppe e Angelo Frattasio. I tre, partendo da un negozio di Forcella, tra piazza Mercato e piazza del Carmine a Napoli, creano un impero vendendo musicassette contraffatte.

