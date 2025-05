Mittelstädt pazzo di Napoli | la dedica a Geolier è virale indizio di mercato?

Mittelstädt manda segnali chiarissimi al Napoli e ai suoi tifosiA Napoli si respira un’aria diversa. Non è solo una questione di risultati, ma proprio di atmosfera. Con un finale di stagione in crescendo e lo Scudetto nel mirino, c’è entusiasmo intorno alla squadra. E non solo da parte dei tifosi: anche da fuori, sempre più occhi sembrano puntare su questa Napoli affascinante e feroce.Tra questi, quelli di Maximilian Mittelstädt, terzino sinistro dello Stoccarda e della nazionale tedesca. Un nome che i tifosi partenopei stanno imparando a conoscere e che, negli ultimi giorni, ha attirato i riflettori non per le sue prestazioni in Bundesliga, ma per qualcosa che va oltre il campo.Mittelstädt e la dedica a Geolier: social scatenatiIl tedesco è stato avvistato in città lo scorso weekend insieme alla moglie Lea Prinz per una mini-vacanza tra sole, pizza e Maradona. 🔗 Spazionapoli.it - Mittelstädt pazzo di Napoli: la dedica a Geolier è virale, indizio di mercato? Dalla Germania a Fuorigrotta: il messaggio dimanda segnali chiarissimi ale ai suoi tifosiAsi respira un’aria diversa. Non è solo una questione di risultati, ma proprio di atmosfera. Con un finale di stagione in crescendo e lo Scudetto nel mirino, c’è entusiasmo intorno alla squadra. E non solo da parte dei tifosi: anche da fuori, sempre più occhi sembrano puntare su questaaffascinante e feroce.Tra questi, quelli di Maximilian, terzino sinistro dello Stoccarda e della nazionale tedesca. Un nome che i tifosi partenopei stanno imparando a conoscere e che, negli ultimi giorni, ha attirato i riflettori non per le sue prestazioni in Bundesliga, ma per qualcosa che va oltre il campo.e la: social scatenatiIl tedesco è stato avvistato in città lo scorso weekend insieme alla moglie Lea Prinz per una mini-vacanza tra sole, pizza e Maradona. 🔗 Spazionapoli.it

